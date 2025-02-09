Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun ardından bir acı haber de Antalya'da geldi. Polis memuru Cuma Şimşek'in kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Yunus Timi'nde görevli polis Şimşek hayatını kaybetti.

09.02.2025 15:56  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın'ın ardından bir acı haber de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek'in (39) virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi.

Dün İzmir bugün Antalya! Polis memuru motosiklet kazasında hayatını kaybetti

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Dün İzmir bugün Antalya! Polis memuru motosiklet kazasında hayatını kaybetti

"KUMLUCA SEVDAMIZ SORGULANMAZ"

Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.

Dün İzmir bugün Antalya! Polis memuru motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Kumluca, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemil Moroglu:
    yunus falan fark etmiyor. Türk insani motosiklete binince bütün kurallar devre disi kaliyor. sonuc da felaket oluyor. Türkiye’de motosiklet yasaklansın. 41 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun 32 2 Yanıtla
  • Ufuwe osas:
    iyi olmuş 3 27 Yanıtla
  • Reis 13:
    coğğ üzüldüm. 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.