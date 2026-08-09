Antalya\'da Sıcak Hava Yoğunluğu Artırdı

ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hissedilen sıcaklık 39 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı yüzde 70, rüzgar hızı ise saatte 15 kilometre olarak ölçüldü. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturan tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları uzun süre yüzdü. Kimi Akdeniz'in mavi sularına kayalıklardan atlarken, kimi de su sporları yaptı.