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Antalya'da Sokak Köpeğini Tüfekle Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya\'da Sokak Köpeğini Tüfekle Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde komşusunun sokak köpeğini pompalı tüfekle öldüren H.Ç. ve arkadaşı gözaltına alındı. H.Ç., köpeği hindi ve tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü itiraf etti, ancak serbest bırakıldı. Olay çevrede endişe yarattı.

17.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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ANTALYA'da komşusunun beslediği 6 aylık sokak köpeğini pompalı tüfekle öldüren H.Ç. (60) ve arkadaşı Ş.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden H.Ç., "Hindi ve tavuklarıma saldırmıştı" derken, Ş.K. olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. 'Mala zarar vermek' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen H.Ç. ve Ş.K. serbest bırakıldı.

Olay, 15 Kasım'da Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Antalya'ya taşınan emekli İbrahim Dumankaya, burada yaşadığı evinin bahçesi ve çevresindeki sokak köpekleriyle kedileri beslemeye başladı. Hasta olanları veterinere götüren, tedavilerini takip eden Dumankaya'nın beslediği köpeklerden biri 6 ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. 8 yavruyu sahiplendiren Dumankaya 2'sini de 6 aylık olana kadar büyüttü.

Köpekler evin çevresinde serbest dolaştıkları için iddiaya göre, birkaç gün önce aynı mahallede oturan H.Ç.'nin hindi ve tavuklarına saldırdı. Köpekleri takip eden H.Ç., İbrahim Dumankaya'nın evinin çevresinde toplandıklarını belirledi. Motosikletiyle köpeklerin yattığı yere gelen H.Ç. yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek 6 aylık yavru köpeği öldürdü. Silah sesini duyan İbrahim Dumankaya ve eşi Semra Dumankaya, koşarak köpeğin yanına geldiklerinde öldüğünü gördü. Motosikletin plakasını jandarmaya bildiren ve şikayetçi olan Dumankaya çifti, gelen ekiplerin incelemesinin ardından köpeği evinin yakınındaki bir yere gömdü. Plakadan yola çıkan Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ç. ve yakın arkadaşı Ş.K.'yi gözaltına aldı, tüfeğe de el konuldu. H.Ç. ve Ş.K.'nin motosikletle Dumankaya çiftinin evinin önünden geçtiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarmada verdiği ifadesinde suçunu kabul eden H.Ç., "Hindi ve tavuklarıma saldırdığı için öldürdüm. Pişmanım" dedi. Ş.K. ise olayla bir bağlantısı olmadığını söyledi. 'Mala zarar vermek' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen H.Ç. ve Ş.K. serbest bırakıldı.

Olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını anlatan İbrahim Dumankaya, "Bu şahıslar bugün köpek öldürdü, yarın sinirlendiğinde bir başkasının canına kıymayacağının garantisi yok. Burası bir mahalle ve ikametler var. O mermi taşa çarpıp bir çocuğa isabet etseydi, bu kaza mı olacaktı? Hayır bu resmen cinayet olurdu" diye konuştu.

MAHALLENİN GİRİŞİNDEKİ İKİ TABELA HEDEF TAHTASI OLMUŞ

Diğer yandan mahallenin muhtarı Selda Yavuz, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu ve sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşama hakları olduğunu söyledi. Mahallede bu tür olayları istemediğini de belirten Yavuz, suçlu olanların cezasını çekmesi gerektiğini aktardı.

Diğer yandan mahalleye giriş yapılan yoldaki iki yönlendirme tabelasının kurşunların hedefi olduğuna dikkati çekti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin defalarca ateş açtığı tabelaların kullanılamaz halde olduğu görüldü. İsimlerini paylaşmak istemeyen bazı mahalle sakinleri de bu türden olayların mahallede sıklıkla yaşandığı, tabela ve benzeri alanların bazı kişiler tarafından hedef haline getirildiğini söyledi.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ise bölgedeki devriyeleri artırdığı ve suçu önlemeye yönelik bölgedeki çalışmaları sıklaştırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Döşemealtı, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sokak Köpeğini Tüfekle Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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