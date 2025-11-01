Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

01.11.2025 18:36
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 metre derinliğindeki su çukurunda, 71 yaşındaki Emine Aşçı'nın cansız bedeni bulundu.

Serik ilçesinde 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait ceset, su çukurunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 METRELİK SU ÇUKURUNDA YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya'nın Serik ilçesinde Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
