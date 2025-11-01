Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Serik ilçesinde 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait ceset, su çukurunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
