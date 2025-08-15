Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu

15.08.2025 11:40
Manavgat'ta bir mobilya firmasında tarihi eserler bulundu, soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya dekorasyon firmasının merkezi ile deposunda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. İş yeri ile depoda yapılan aramada, birçoğu tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Manavgat'taki bir mobilya dekorasyon firmasının merkezi ile ilçede başka bir adreste bulunan deposunda çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine adrese gidip inceleme yaptı. Karabayram, iş yerinde bulunan Roma dönemine ait 1500 yıllık sütun başlıkları ve özel işlenmiş taşlar, Akseki bölgesindeki tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen çok sayıda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait evlere ait kapı, pencere, dolap, kilim gibi tarihi niteliği bulunan malzemeleri görüntüledi.

'İÇİM KAN AĞLADI'

Akseki, Ormana, İbradı ve Sarıhacılar bölgelerinde, sahipleri başka şehirde yaşayan tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen tarihi eserlerin satışının yapıldığı iş yerinin önünde yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Cemil Karabayram, "Sevgili Antalyalılar, şu anda ben Antalya- Manavgat yol güzergahında bir iş yerini ziyaret ettim. Tarafıma bir ihbar ulaştı. Bu ihbarda Akseki bölgesinden, İbradı'dan, Ormana'dan, Sarıhacılar'dan tarihi yapıların bağrından koparılan kapıların, pencerelerin, iç malzemelerin ticarete dökülüp satıldığı bir noktadayım. İçeriyi bir müşteri gibi ziyaret ettim. Bunu yapanları ilk önce affetmenin mümkün olmadığını, tabi kendilerine söylemedim. Güler yüzle dolaştım ama içim kan ağladı. Tarihin böylesi yok edildiği, bölgemizde böylesi tarihi eserlerin yağmalandığı, tarihi yapıları yıkıp, bunları satanları, ticarete çevirenleri şiddetle kınıyorum" dedi.

'BU UTANMAZLARDAN HESAP SORUN'

Özellikle bir konuyu belirtmek istediğini söyleyen Karabayram, "Tarih hepimizin, bu tarihin emanetleri bizim. Bunların içerisi küçük objelerden, kendine menfaat temin etmek isteyen, ticaret amaçlı kullanmak isteyenleri başta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulumuza buradan sesleniyorum, gereğini yapın. Sayın Antalya valimiz Hulusi Şahin Bey, saygıdeğer müze müdürleri, özellikle Side müze müdürümüzü göreve davet ediyorum. Akseki'den, İbradı'dan, Ormana'dan, Sarıhacılar'dan çalınan tarihi yapılar içerisinden ticaret amaçlı çıkarılan tescilli kültür varlıklarımızı hiçe sayan bu utanmazlardan hesap sorun ve bunları yargıya teslim edin. Birçok görsel videoyu da ilgili makamlara ileteceğim. Bunu bir ihbar kabul edin. Antalya'nın tarihi, Türkiye'nin tarihidir. Bu tarih ilelebet yaşatılmalıdır. Osmanlının izlerini taşıyan bu güzelim objeleri geleceğe taşımak, bizlerin en önemli görevidir. İnşallah ilgili kurumlar gereğini yapar" diye konuştu.

ESERLERE EL KONULDU

Cemil Karabayram'ın ihbarı sonrasında yapılan operasyonla tüm tarihi eserlere el konulurken, iş yeri yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Side Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserler arasında çok sayıda tarihi eve ait kapı, pencere, dolap ve diğer iç malzemelerin yanı sıra, 15'inci yüzyıla kadar dayanan ve sedir ağacından oyma yapılmış külahlı ocak başlığı olduğu görüldü. Çok sayıda 300-400 yıllık kök boyalı dolapların yanı sıra, duvarlarda o dönemlere ait çok nitelikli kilimler asılı iş yerinde, Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu belirtilen sütun başlıkları da bulundu.

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

