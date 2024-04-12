Antalya\'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu kayalık bölgeye düşen teleferik vagonundaki 1 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düştü; teleferikte bulunan 1 yurttaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildiren Yerlikaya, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, vagonda mahsur kalan 5 yurttaşın Sahil Güvenlik helikopteriyle tahliye edildiğini, 2 yaralının da tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerlikaya kurtarma çalışmalarına ilişin şu bilgileri de paylaştı:

"Gece uçuş kabiliyetine sahip bir jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.

Olaya Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor."