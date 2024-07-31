Antalya'da Ulaşım Sorunu: Kentte Ulaşım, Ulaşımsızlığa Dönmüş Durumda - Son Dakika
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Antalya'da Ulaşım Sorunu: Kentte Ulaşım, Ulaşımsızlığa Dönmüş Durumda

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya'da ulaşımın ciddi problem haline geldiğini belirterek, raylı sistemin OSB'ye ulaşması gerektiğini vurguladı. Cengiz, turizm ve tarım başta olmak üzere Antalya'nın ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ancak daha fazla yatırımı hak ettiğini ifade etti. Ayrıca, turistlerin ören yerlerine ulaşmada yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti.

31.07.2024 13:25
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Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya'da ulaşımın ciddi problem haline geldiğini belirterek, "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda. Öncelikle raylı sistemin OSB'ye ulaşması gerekiyor. Modern bir kent için bunun yapılması şart." dedi.

Cengiz, kent merkezindeki bir otelde Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Federasyon olarak Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsadıklarını söyleyen Cengiz, geçen hafta 19 kişilik bir heyetle Ankara'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, bölgenin sorunlarını aktardıklarını belirtti.

Her iki ziyaretin de verimli geçtiğini dile getiren Cengiz, en kısa zamanda bölgenin sorunlarının çözüme kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Antalya'nın turizm ve tarım başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Cengiz, buna karşın daha fazla yatırımı hak ettiğini belirtti.

Kente gelen turist sayısının, göç dalgasıyla yerleşik yabancıların sayısının arttığını ifade eden Cengiz, kentte nüfus yoğunluğuyla özellikle ulaşımda ciddi sorun yaşandığını vurguladı.

Herkesin şehir içi ulaşımla ilgili dert yandığını aktaran Cengiz, "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda. Öncelikle raylı sistemin OSB'ye ulaşması gerekiyor. Modern bir kent için bunun yapılması şart. İlla yerin üstünden olmasına gerek yok, yerin altından da çözümler üretilebilir, artık maliyetleri de birbirine çok yakın. Modern bir kent istiyorsak raylı sistem yatırımına ağırlık vermeliyiz." diye konuştu.

Cengiz, Antalya'ya gelen turistin ulaşımdaki sıkıntı nedeniyle ören yerlerine gitmekte zorlandığına da değindi.

Bir kişinin şehir merkezinden Side Antik Kenti'ne gitmek için 4 vasıta değiştirmesi gerektiğini anlatan Cengiz, "Belek'te herhangi bir otelin çatısına çıkın Aspendos Antik Tiyatrosu'nu görürsünüz ama gidemezsiniz, çünkü oraya gidecek otobüs yok. Side, Aspendos çok kıymetli yerler ama gidemedikten sonra ne önemi var?" dedi.

Antalya'nın gerek genel gerekse yerel yönetim konusunda güçlü olduğunu söyleyen Cengiz, "Hükümet tarafında Antalya hep masanın üstünde, yerel yönetimde de bir bütünlük sağlandı, artık belediyelerin işbirliğini görmek istiyoruz. Hizmet yapmamak için bir bahane yok."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Ulaşım Sorunu: Kentte Ulaşım, Ulaşımsızlığa Dönmüş Durumda - Son Dakika

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