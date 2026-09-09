Antalya'da üniversite dönemi öncesi kiralık daire fiyatları 55 bin liraya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da üniversite dönemi öncesi kiralık daire fiyatları 55 bin liraya çıktı

Antalya\'da üniversite dönemi öncesi kiralık daire fiyatları 55 bin liraya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da üniversitelerin açılmasına kısa süre kala Akdeniz Üniversitesi çevresinde kiralık konut piyasasında hareketlilik başladı. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, öğrencilerin tercih ettiği 1+1 dairelerde kiraların 10 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

ANTALYA'da üniversitelerin açılmasına kısa süre kala, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) çevresinde kiralık konut piyasasında hareketlilik başladı. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, öğrencilerin tercih ettiği 1+1 dairelerde kiraların 10 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Mert, şehir dışından gelecek öğrencileri sahte ilan ve kapora dolandırıcılığına karşı uyardı.

Antalya'da AÜ çevresi başta olmak üzere öğrencilerin yoğun tercih ettiği bölgelerde 1+1 dairelerin kiraları konum, eşya durumu ve binanın özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, üniversiteye yakın bölgelerde talebin arttığını belirterek, "Akdeniz Üniversitesi'ne şehir dışından yeni gelecek öğrencileri ağırlamak üzere kentte hazırlıklar yapılıyor. Özellikle üniversiteye yakın bölgelerde kira fiyatları talebe göre artış gösteriyor. Şu anda boş 1+1 dairelerde, süit diyebileceğimiz en küçük daireler ile bodrum ve çatı katlarında fiyatlar 10-12 bin liradan başlıyor, 35 bin liraya kadar çıkıyor. Eşyalı 1+1 dairelerde ise yine çatı ve bodrum kat dairelerde kiralar 12-14 bin liradan başlıyor, konumuna, eşyanın kalitesine ve dairenin özelliklerine göre 50-55 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

İLÇE İLÇE FİYATLAR YÜKSELİYOR

İlçe ilçe fiyatların değişiklik gösterdiğini ifade eden Mert, "Konyaaltı'nda fiyatlar diğer ilçelere göre daha yüksek. Burada 1+1 daireler 20-25 bin liradan başlıyor. Muratpaşa'da ise 15-20 bin lira seviyelerinden başlayan seçenekler bulunuyor. Kepez bu noktada daha uygun fiyatlı. Ancak öğrenciler genellikle zaman ve ulaşım masrafından tasarruf etmek için üniversiteye yürüme mesafesindeki bölgeleri tercih ediyor" diye konuştu.

KAPORA DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Şehir dışından gelecek öğrenci ve ailelere uyarılarda bulunan Halit Mert, "Öğrencilerin şehre gelmeden önce internette gördükleri cazip ve piyasanın altında fiyatlara sahip sahte ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Kapora ve diğer işlem dolandırıcılıkları nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor. Bu nedenle yetkili emlak firmalarıyla iletişim kurulmasını öneriyoruz. Yetkili firmaların vergi ve oda kayıtları ile taşınmaz ticareti yetki belgeleri bulunuyor. Vatandaşların işlem yapacakları firmanın taşınmaz ticareti yetki belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Böylece herhangi bir sorun yaşadıklarında karşılarında yasal muhatap bulabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Dolandırıcılık, Kiralık Daire, Antalya, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da üniversite dönemi öncesi kiralık daire fiyatları 55 bin liraya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Hindistan’da tarihi tapınak erozyonla Ganj’a çöküp sulara gömüldü Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
10:01
Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’dan skandal savunma
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:23:58. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da üniversite dönemi öncesi kiralık daire fiyatları 55 bin liraya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement