Antalya'da Yangın Davası: İki Kişi Öldü

20.04.2026 14:16
Antalya'da bir yangın sonucu iki kişinin ölümüne sebep olan sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

ANTALYA'da 3 yıl önce Muharrem Barış (56) ve kız arkadaşı Berna Shermetova'nın (44) yaşamını yitirdiği yangında evin perdelerini dışarıdan tutuşturduğu belirlenin tutuklu İsmail Özgünlü (27) ile ona yardım ettiği öne sürülen Mehmet Uslu (47) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta bir gecekonduda 3 Şubat 2023'te saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi.

PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

Başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Barış'ın öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi. Ekipler, olay günü Özgünlü'nün, Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Ç. ve Mehmet Uslu'nun da olaya dahil olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başka suçlardan cezaevinde olan İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun ifadesini aldı. İfade işlemleri tamamlanan Özgünlü ve Uslu tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

2 kişinin öldüğü yangına ilişkin hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan tanık Uğur G., olayı İsmail Özgünlü'den dinlediğini belirterek, "İsmail Özgünlü, arkadaş ortamında tanıştığım biridir. 2023 yılının ilk aylarında İsmail yanıma gelerek, Muharrem Barış ile tartıştığını ve çok sinirlendiği için kalmış olduğu evin perdesini tutuşturduğunu, evdekilerin öldüğünü söyledi. Ben İsmail'e neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, o da bana 'Böyle olacağını bilmiyordum' dedi" diye konuştu.

'İSMAİL EVİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ'

Maktulleri tanımadığını aktaran Mürüvet Ç. ise olay günü 4 kişi araçla dolaştıklarını, Sümbül isimli kızla arka koltukta sohbet ettiklerini ardından İsmail'in araçtan indiğini, 15 dakika sonra elinde çakmaklar ve kredi kartları ile geldiğini ve itfaiyenin aranması gerektiğini belirttiğini söyledi. Daha sonra araçtan ayrıldığını ifade eden Mürüvet Ç., yeniden Özgünlü ile buluştuklarını ve evi yaktığını öğrendiğini söyledi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İsmail Özgünlü savcılık ifadesinde olaya ilişkin, "Ben hakkımda neden suçlama yapıldığını anlamış değilim. Muharrem ve Berna'nın ölümüyle bir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Savcı iddianamede; İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun 'Canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme ve mala zarar verme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

