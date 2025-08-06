Antalya\'da Yangın: Köpeği İtfaiye Kurtardı

ANTALYA'da bir sitede çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Balkondaki 'Miya' isimli köpek de itfaiyenin merdivenli sepetiyle kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitede, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar da alevler ve duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşların, yangından kaçarken ayakkabılarını giymeye bile fırsat bulamadığı görüldü. Bazıları ise çocuklarını kucaklarına alarak binadan çıktı. Büyük korku yaşayan ve dumandan etkilenenler ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

KURTARILAN MİYA'YA SU İÇİRDİLER

Bu sırada yanan dairenin yanındaki balkonda bulunan 'Miya' isimli köpek de sepetli merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı. Köpek, vatandaşlar tarafından itfaiye aracından alınıp su içirildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Klimadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Diğer dairelerde de zarar oluştu.

'KARDEŞİM BAĞIRINCA YANGINI FARK ETTİM'

Yangında evde kardeşiyle mahsur kaldığını anlatan Alptuğ Çınkır, "Kardeşim Göktuğ bağırınca yangını fark ettim. İlk önce daha güvenlidir diye terasa çıktık. Sonra boşluğa geçtik. O sırada 112 ile sürekli irtibat halindeydim. Kapının altına ıslak havlu koyduk duman girmesin diye. Sonra arka tarafa geçtik, orada bekledik" dedi.

Bölgede yaşayan Sezer Çetin, "Ben sahil tarafında geziyordum. Dumanın evime yakın yerde olduğu görünce buraya doğru geldim. Geldiğimde itfaiye müdahale ediyordu. Neden çıktığını bilmiyorum. Bir teyzenin kurtarıldığını biliyorum" diye konuştu.

Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Klimadan kaynaklı bir yangın diye duydum. Büyük kalabalık vardı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" ifadelerini kullandı.