Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkusu Devam Ediyor

Antalya\'da Yılbaşı Festivali Coşkusu Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenlediği Yılbaşı Festivali, yapay kar yağışı, workshoplar ve canlı performanslarla ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Festival, 29 Aralık'a kadar sürecek.

23.12.2024 14:11  Güncelleme: 14:42
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te başlattığı Yılbaşı Festivali devam ediyor. Yılbaşı Festivali, yapay kar yağışı, workshoplar, DJ performansları, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası'nın canlı performanslarıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yılbaşı Festivali, vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Yılbaşına özel süslenen Cam Piramit, her gün farklı etkinlikler ve canlı performansalar ile ziyaretçilere yeni yıl heyecanı yaşatıyor. Yılbaşı Festivali'nde Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası'nın konserleri büyük bir coşku içinde geçiyor. Festivalde, dev kar küresi ve yapay kar yağışıyla ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşıyor.

Yılbaşı Festivali'nde düzenlenen workshoplar ile vatandaşlar yeni yıl hazırlıkları, çam ağacı, kozalak mum ve kapı süsleme etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Ziyaretçiler, festival alanında açılan yöresel lezzetler stantlarında alışveriş yapma fırsatı bulurken, çocuklar oyun alanında eğlenceli zaman geçiriyor. Yılbaşı Festivali'nde Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar kendi kültürlerini sundukları gösteriler ile renkli görüntüler oluşturdu.

Yılbaşı Festivali, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika

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