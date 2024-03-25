Antalya\'da Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Belçika'da Türk ve Kürt gruplar arasında çatışma: Yaralılar var

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk ve Kürt azınlığa mensup gruplar arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor. Bölgeye, hava destekli kalabalık bir polis gücü yönlendirildi. Olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır. Avrupa'daki Kürt örgütleri, yaşanan olayları protesto etmek için Brüksel'de bir gösteri düzenleyecek.