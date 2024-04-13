Antalya\'da teleferik kazası! Mahsur kalan 155 kişi kurtarıldı, 13 kişi için tahliye çalışması sürüyor

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendi. Kazada 19 kabinde mahsur kalan 155 kişi kurtarılırken, 5 kabindeki 13 kişi için tahliye çalışmaları sürüyor.

BAKANLIK PSİKOSOSYAL DESTEK İÇİN BÖLGEDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik psikososyal destek (PSD) ve Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekibinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazanın ardından 15 kişilik PSD ve ASYA ekibini sahaya yönlendirildi. PSD ekipleri tarafından alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım verilirken, ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ'TEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." dedi.

"ÇOK SARP BİR ARAZİDE ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE"

Memiş, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, kaza ihbarını alır almaz Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde bölgeye intikal ettiklerini belirtti. Alanında uzman dağcı ekiplerin de müdahale çalışmalarına katıldığını anlatan Memiş, "Çok sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmekte. Asılı kalan 25 kabinden 11 kabindeki 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini de titizlikle yürütüyoruz." diye konuştu.

TSK'YA AİT HELİKOPTERLER OLAY YERİNDE

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, jandarma ve emniyete ait araç gereçlerin kurtarma çalışmalarında görev aldığını aktaran Memiş, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." diye konuştu. Okay Memiş, mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınıp alınmayacağı yönünde teknik personel ve mühendislerle görüştüklerini ancak bunun daha riskli olabileceği düşüncesi üzerine helikopterlerle tahliyeyi gerçekleştirmeye karar verdiklerini bildirdi.

"KARDEŞLERİMİZİN SOĞUKKANLI OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ"

Teleferikte mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Memiş, "Kardeşlerimizin soğukkanlı olduğunu gözlemliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, bizimle çok iyi işbirliği halindeler. Biz de çalışmalarımızı inşallah ilerleyen saatlerde neticelendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Kronik rahatsızlığı bulunan ya da zor durumda bir vatandaşın olmadığını vurgulayan Memiş, kurtarılanların sağlık ekiplerince kontrollerinin yapıldığını, ihtiyaç halinde hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kazanın neden kaynaklandığıyla ilgili soruya ise Memiş, AFAD olarak vatandaşların kurtarılmasına odaklandıklarını, kazanın oluşuyla ilgili soruşturmayı adli makamların yapacağını kaydetti.

BAŞKAN BÖCEK: 13 KABİNDE 100'E YAKIN VATANDAŞIMIZ VAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar 11 kabindeki 74 vatandaşımız kurtarıldı, 13 kabinde 100'e yakın vatandaşımız var" dedi. Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, talihsiz kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7'si kazada, 3'ü tahliye sırasında olmak üzere yaralananların sayısının 10 olduğunu söyledi. "Şu ana kadar 11 kabindeki 74 vatandaşımız kurtarıldı, 13 kabinde 100'e yakın vatandaşımız var" ifadesini kullanan Böcek, çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi. Krizde görev yapan tüm kuruluşlara teşekkür eden Böcek, "İnşallah kısa zamanda, sabaha kadar bütün vatandaşlarımızı kurtarmış oluruz" diye konuştu.

"YILBAŞINDAN SONRA AĞIR BAKIM PROTOKOLÜ YAPILMIŞ"

Böcek, gazetecilerin sorusu üzerine, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi. Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Öte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor. Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi. 11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar." dedi. Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi.

MSB ASKERİ UÇAK GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve olay yerinde ekibin incelemelerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, adli soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

ALTUN: KAZA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valilikten anlık gelişmeler hakkında bilgi aldığını kaydetti. Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

ANKARA'DAN KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İtfaiye Müdürlüğünde görevli 13 personelden oluşan arama kurtarma ekibinin 4 donanımlı araç ile Antalya'da gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Arama- kurtarma konusunda uzman ekibin, Antalya'da teleferik kazası sonucu halen havada asılı kalan teleferik kabinlerinde bulunan vatandaşların kurtarılması çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL ANTALYA VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'le telefonda görüşmesinde, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin bilgi aldı. Vali Şahin'den teleferik kazasına ilişkin bilgi alan Özel, bölgeye hareket eden İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

"PERİYODİK KONTROLLER SON DERECE ÖNEMLİ"

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Özellikle periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini her platformda vurguladıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti; "Antalya, Sarısu-Tünektepe'de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016'da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017'de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkati çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır."

Bu tesislerin, aylık bakımlar dışında belli aralıklarla imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımlarının da aksatılmaması gerektiğinin altını çizen Atmaca, hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörlerince yapılması gerektiğini vurguladı. Bakımların yanı sıra periyodik kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu; "TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' kapsamında uzun yıllardır standartlar kapsamında birçok iş ekipmanının periyodik kontrollerini kamusal denetim anlayışıyla yapmaktadır. Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumlulukla görev almaya her zaman hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız."

MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN UZMAN DAĞCILAR DEVREDE

Kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarmak için Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman dağcılardan oluşan 30 kişilik ekip bölgeye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kabinlerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar başlatılırken Erzurum'da AFAD, jandarma, itfaiye ve Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmecisi Ejder 3200 A.Ş.'den alanında uzmanlardan oluşan 30 kişilik ekip hazırlandı. Daha önce teleferik indirme eğitimi alan ve dağcılık alanında uzman olan 30 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına destek olmak için Antalya'ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Uçakla Antalya'ya ulaştırılacak uzman dağcılardan oluşan ekip, direklere tırmanarak kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ejder 3200 A.Ş., AFAD ve jandarma arama kurtarmadan oluşan alanında uzman ekiple hazır kıta bekliyoruz" dedi.