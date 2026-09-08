Antalya Kumluca'daki Toptaş Mahallesi'nde orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor, çevredeki yerleşim yerleri için kontrollü çalışma yürütülüyor.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu yangın bölgesinde alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
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