Antalya Kumluca\'daki Toptaş Mahallesi\'nde orman yangınına ekipler müdahale ediyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu yangın bölgesinde alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.