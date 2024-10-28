ANTALYA, Mustafa Ertuğrul\'un izinde yürüdü

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve 1. Dünya Savaşı'nda Kaş'taki topçu bataryalarında ebediyete göçen 37 şehidimiz anısına 'Ecdadın Yolunda Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında, Antalya Valiliği koordinesinde Kaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Ecdadın Yolunda Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi, Gelibolu Mevkii'nde başlayan yürüyüş Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve 1. Dünya Savaşında Kaş'taki topçu bataryalarında ebediyete göçen 37 şehidimizin anısına düzenlendi.

Yürüyüşe Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, sualtı araştırmacısı Mustafa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HEDEFİMİZ ECDADIMIZI TANIMAKTIR

Yürüyüşte konuşan Vali Hulusi Şahin, Türk gençliğinin milli bilinç ile yetişmesinin önemini belirterek, "Bugün burada milli duruşa ve milli reflekse sahip sağlam gençler var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk genci ecdadını tanıdıkça kendisinde büyük işler yapacak kuvveti bulacaktır' diyerek bunu açıkça belirtiyor. Bizler Mustafa Ertuğrulları tanıdıkça bünyemizde daha büyük işler yapacak gücü ve kuvveti bulacağız. Siz kıymetli gençlerimizle beraber geleceğe umutla bakıyoruz. Gelecek bizimdir" dedi.

MUSTAFA ERTUĞRUL ANTALYA'NIN KAHRAMANIDIR

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un çok özel bir kahraman olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Mustafa Ertuğrul, o dönemin İngiliz uçak gemisi olan, Ben My Chree gemisini üstündeki altı uçak ile buradan yapılan atışlarla batırdı. Ayrıca 200 civarında irili ufaklı yelkenliyi ve iki büyük gemiyi daha batırmıştır. Böylece Antalya kıyılarında terör estiren, Fransız ve İngiliz zırhlılarını temizleyip Antalya'yı kurtarmıştır" şeklinde konuştu.

ECDADIMIZ MİLLETİNE GÜVENEREK DESTANLAR YAZDI

Bu tarihi başarının gençlere sunulmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden sualtı araştırmacısı ve 'Ben Bir Türk Zabitiyim/ Batıktan Çıkan Kahraman: Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul' kitabının yazarı Mustafa Aydemir, "107 yıl önce buraya dört tane küçük topuyla gelen Mustafa Ertuğrul, milletine güvenerek büyük bir destan yazdı. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk milleti birçok cephede savaştı. Ama bu topraklarda bir cephe vardı ki, sular altında kaldığı için anlaşılmadı ve bilinmedi. Yıllar sonra bu şanlı tarihi suların altından ve arşivlerin tozlu raflarından çıkartıp gençlerimize sunmak da bizlere kısmet oldu" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, Kaş limanında Sahil Güvenlik teknesine binerek 36 şehidimizin bulunduğu noktaya doğru denize açıldı. Vali Şahin, burada şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Törenin sonunda, 36 şehit anısına 36 dalgıç Türk bayraklarıyla su yüzüne çıkarak, hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Haber-Kamera: ANTALYA, -