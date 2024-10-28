Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve kutlamalar düzenlendi.

28.10.2024 16:47
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Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve kutlamalar düzenlendi.

Kemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'nci yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serhat Çaylak, Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Emniyet Müdür Vekili Yıldırım Ünal, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Solmaz ve Başkan Topaloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar, 29 Ekim Salı günü saat 19: 30'da Kemer Belediyesi önünden başlayacak olan fener alayı ve akabinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selda Bağcan konseri ile devam edecek.

Finike

Finike ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'nci yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma törenine Kaymakam Musa Kazım Çelik, Garnizon Komutanı Binbaşı Muammer Çalışır, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Vahdet Gebeş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, akabinde İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.

Kepez

Kepez ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'nci yılı kutlamaları kapsamında "101. Yıl Çocuk Korteji'" düzenlendi.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nin Sakarya Şubesi'nden, ellerinde Türk bayraklarıyla Kepez Belediyesi hizmet binasına yürüyen minikler, burada renkli gösterilerle Cumhuriyetin 101'nci yılını kutladı. Kepez Belediyesi, etkinlik alanına çocuklar için oyun alanları da kurdu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yarınımızın teminatı çocukları yetiştiren Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin eğitimcilerine kırmızı, beyaz karanfil dağıttı.

Kutlama programında kırmızı, beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Diğer ilçelerde de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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