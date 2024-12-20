Antalya\'nın Selin Eren\'inden Avrupa İkinciliği

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeye ait kentin tek doğal buz pistinde başladığı artistik buz pateninde Avrupa ikinciliğine uzanan Selin Eren'i tebrik etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, artistik buz pateninde Avrupa ikinciliğine uzanan Selin Eren'i tebrik etti. Eren, ilk olarak Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Antalya'nın kış sporu buz pateninde madalyalı ilk sporcusu olmasının ardından Slovenya'da 22 sporcuyla gerçekleşen International Swan Ghallenge'da gümüş madalya kazandı. Avrupa ikinciliğine yükselen Eren, Antalya'nın gurur kaynağı oldu.

Antrenmanlarını belediyenin buz pistinde devam eden Eren, madalyalarıyla Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, Eren'i elde ettiği başarıları dolayısıyla tebrik etti. Başkan Uysal, güneşin kenti Antalya'da 12 ay açık olan buz pistinde bugün Avrupa dereceleri elde eden sporcuların yetiştiğini görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Buz pistini aynı anda 60 kişi kullanabiliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde 'açık hava çocuk oyun dünyası' Teneffüs Park içinde yer alan doğal buz pisti 450 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Pistte, uzman eğitmenler tarafından çocuklar için buza başlangıç, yetişkinler için ise buz pateni dersleri veriliyor. Bu sayede minikler, eğitmenler eşliğinde buz pateni yapmanın keyfini çıkarırken hem spor yapma hem de eğlenme imkanı buluyor. Tesiste aynı zamanda buz hokeyi ve artistik buz pateni eğitimleri de veriliyor. Abonelik sisteminin de bulunduğu buz pistini aynı anda 60 kişi kullanabiliyor.