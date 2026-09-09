Antalya Serik'te orman yangınında 2 kuzen 'Sarıkız' adlı keçiyi sırtlarında taşıyıp kurtardı - Son Dakika
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Antalya Serik'te orman yangınında 2 kuzen 'Sarıkız' adlı keçiyi sırtlarında taşıyıp kurtardı

Antalya Serik\'te orman yangınında 2 kuzen \'Sarıkız\' adlı keçiyi sırtlarında taşıyıp kurtardı
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Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan ve yürümekte güçlük çeken 'Sarıkız' adlı keçi, iki kuzen tarafından sırtlarında taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kuzenler dönüşümlü olarak taşıdıkları keçiyi kurtarırken, yangında ilk belirlemelere göre 1'i boş 6 ev yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Feyzi Fırat Aksay (11) ve kuzeni Furkan Aslan (12), orman yangınında alevlerin ortasında yürümekte güçlük çeken keçiyi sırtlarında güvenli alana kadar taşıdı. Feyzi Fırat Aksay, "Hayvanlarımızı otlatmaya gitmiştik. Bu rahatsızlandı. Adı 'Sarıkız'. Kucaklayıp, taşıdım. Onu çok seviyorum" dedi. Furkan Aslan da "Fırat aldı kucakladı, sırtına almasına yardım ettim. Önce Fırat taşıdı, sonra ben taşıdım" diye konuştu.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde önceki gün çıkan eş zamanlı orman yangınları yaklaşık 9 saatin sonunda kontrol altına alındı. Sarıabalı'nın yanı sıra Deniztepesi Mahallesi'ne de kısmen sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 1'i boş, 6 ev yandı. Çok sayıda plastik sera ve tarım arazisi de yangından etkilendi. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerine tahliye kararı verilirken, vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı.

'KUCAKLAYIP, TAŞIDIM'

Yangının ortasında yürümekte zorlanan keçinin imdadına ise Feyzi Fırat Aksay ve kuzeni Furkan Aslan yetişti. 2 kuzen dönüşümlü olarak sırtlarında taşıdıkları keçiyi yangın bölgesinden uzaklaştırırken, bu anlara ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntü ilgi çekti. Feyzi Fırat Aksay, hayvancılık yapan ailesiyle keçileri otlatmaya götürdüklerini, kendisinin büyüttüğü ve 'Sarıkız' adını verdiği keçisi yürümekte zorluk çekince geride bırakmadıklarını söyledi. Feyzi Fırat Aksay, "Hayvanlarımızı otlatmaya gitmiştik. Bu da rahatsızlandı. Kenarda kaldı. Ben de omuzladım ve buraya getirdim. O an rahatsızlandığı için biraz üzüldüm. Bu benimdi, omuzladım getirdim. Adı 'Sarıkız'. Bu şekilde kucaklayıp, taşıdım. Onu çok seviyorum. Boynuzu daha önceden kırılmıştı, çok üzülmüştüm" dedi. Feyzi Fırat Aksay, büyüdüğünde hayvancılık yapmak ve kepçe operatörü olmak istediğini de söyledi.

'YARISINA KADAR O TAŞIDI, YARISINA KADAR BEN'

Furkan Aslan da boş zamanlarında yardım etmek ve birlikte gezmek için kuzeni ile ailesinin yanına gittiğini anlattı. Olay günü hayvan otlatmaya gittiklerini belirten Aslan, "O gün mala gitmiştik, koyun gütmeye. Hayvan hastaydı. Fırat aldı kucakladı, sırtına almasına yardım ettim. 'Yorulduysan alayım' dedim. Sonra ben aldım sırtıma, götürdüm. Önce Fırat taşıdı, sonra ben taşıdım. Yarısına kadar o taşıdı, yarısına kadar ben taşıdım" diye konuştu. Furkan Aslan, hayvanları çok sevdiğini ve büyüyünce de hayvancılık yapmak istediğini aktardı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Serik'te orman yangınında 2 kuzen 'Sarıkız' adlı keçiyi sırtlarında taşıyıp kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te orman yangınında 2 kuzen 'Sarıkız' adlı keçiyi sırtlarında taşıyıp kurtardı - Son Dakika
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