Antalya Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma - Son Dakika
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Antalya Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma

Antalya Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazası davasının 4'üncü duruşması yapıldı. Duruşmada, kazazedelerin ifadeleri dinlendi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

27.11.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
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ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının 4'üncü duruşması görüldü. Daha önce ifade vermeyen kazazedelerin dinlendiği duruşmada, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayla ilgili ek rapor hazırlanmasına karar verildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi ise sanık olarak yer aldı. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcılık Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın, 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Teleferik kazasının 4'üncü duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün katılmadığı duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Duruşmada, hazırlanan bilirkişi raporu sunuldu. Tutuklu sanık ve avukatları raporda sanıklar hakkındaki aleyhte ifadelere itiraz etti. Duruşmada, teleferik kazasına ilişkin daha önce ifade vermeyen kazazedeler dinlendi.

'20 SAATİ AŞKIN SÜRE MAHSUR KALDIK'

Ailesiyle kaza günü teleferiğe binen Adem Koçer, "Ailemle teleferiğe binmek istedik. 20 saatten fazla mahsur kaldık. Ardından düştük. Sabah kurtarıldık. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül, "Ailemle mangal yakmaya gittik. Teleferiğe binmeye kadar verdik. Saat 17.00 civarında teleferik durdu. Yeniden çalışınca patlama sesi duyduk. Ardından kaza yaşandı. 22 saat mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaza günü teleferiğe bindiğini belirten Hülya Bayalan, "Hayatımda ilk kez teleferiğe bindim. Yükseklik korkum vardı. Kaza sonucu yaralanmadım. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Çocukları ile kaza sonucu mahsur kaldığını belirten Yasin Gül, "Tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Teleferiğe bindik ve 5 dakika sonra arıza oldu ve durdu. Sonra tekrar çalıştı ve patlama sesi duyduk. 20 saati aşkın süre mahsur kaldık" dedi.

'SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİK'

Teleferiğin durduğu anda teleferik yetkililerine ulaştıklarını belirten Oğuzhan Şengül, "Annemle tatile gelmiştik. Teleferiğe bindik. Aşağı inerken değişik sesler duyduk. Ardından kıvılcımı gördük. Bizi durdurdular. Sonra makineyi tekrar çalıştırdılar. Büyük bir sesin ardından annemle kabinde yere düştük. Kabinin cam vidaları içeriye düştü. Saatlerce kurtarılmayı bekledik. Kurtarılan son 2 kişiden biriyim. Teleferiği aradık. Elektriğin kesildiğini söylediler. Ama durum öyle değilmiş" diyerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

DURUŞMA 17 OCAK'A ERTELENDİ

Duruşmada savcı, olayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise savcının talebini reddederken, ek rapor hazırlanmasına, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma - Son Dakika

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