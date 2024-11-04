Antalya Turizmde Çeşitlilik Hedefliyor

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl turizmde pazar çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim için önemli olan sadece yolcu sayısını artırmak değil farklı ülkelerden, farklı ürünlere yolcu getirmek." dedi.

Antalya Kültür Yolu Festivali için kentte bulunan Ersoy, AA muhabirine, bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivallerin son durağının Antalya olduğunu söyledi.

Kentte 7'den 70'e her yaş grubundan ve her kesimden vatandaşa hitap eden çok sayıda etkinlik yapılacağını anlatan Ersoy, "Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip ama çok fazla ülkenin vatandaşına da ev sahipliği yapıyor. Sadece turist olarak değil yerleşik olan yabancılar da var. Ayrıca çok yoğun turist alan bir şehrimiz. Şu anda da ilçeler dahil bütün oteller dolu. Antalya'da inanılmaz bir doluluk ve turist yoğunluğu var, bu da festivali çok renkli hale getiriyor." diye konuştu.

Ersoy, kentteki etkinliklere vatandaşların yanı sıra yabancıların da yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

"Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivali olarak kabul ediliyor"

Festivallerin Türkiye'de markalaşma sürecini tamamladığını ve Avrupa Festivaller Birliğine kabul edildiğini belirten Ersoy, "Şu anda Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivali olarak kabul ediliyor. Biz de 'Artık uluslararası bilinirliğini ve markalaşma sürecini de artırarak devam edelim' dedik. Yurt dışından çok önemli sanat kurumları ve sanatçılar da festivalde yer aldı. Uluslararası yönünü de artırarak devam ettiğimiz bir festival haline geldi." dedi.

Festivallerin kentlerde hem şehir içinde hem de komşu kentlerden trafik oluşturduğunu vurgulayan Ersoy, İstanbul ve Antalya gibi kentlerde ise uluslararası trafiğin arttığını dile getirdi.

Antalya'da 17 milyon turist hedefi rahatlıkla geçilecek

Özellikle turizm kentlerinde festivalleri sezon başına ya da sonuna denk getirmeye çalıştıklarını aktaran Ersoy, "Böylece tam sezon bitti derken sezon uzasın. Bu sene Antalya'da turizm çok iyi gidiyor. Özellikle yüksek sezon zaten 15 Kasım'a kadar uzadı. Hatta 15 Ekim'de inşaat yasakları bitiyordu, 1 Kasım'a kadar uzatma gereği duyduk turizm bölgelerine çok yoğun akın olduğu için. Kışın da birçok otel açmaya karar vermiş, kışın da bu yoğunluk devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 2018'deki strateji değişikliğinin ve atılan adımların olumlu sonuçlarının meyvelerini topladıkları dile getirdi.

Yılın üçüncü çeyreğindeki turizm rakamlarının oldukça iyi geldiğini aktaran Ersoy, "Ekim, kasım ve aralık verilerinin de çok iyi geleceği gözüküyor. 60 milyon turizm hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettik. İnşallah o sayıyı da geçeceğiz diye umuyorum. 60 milyar dolarlık gelir hedefimizi de inşallah yıl sonunda yakalayacağız. Antalya'da da 17 milyonu geçeceğiz demiştik. Şu anda 16 milyonu geçti. Rahatlıkla 17 milyonu geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde pazar çeşitliliği artmaya devam ediyor

Gelecek yıl için turizmdeki öncelikli hedeflere ilişkin ise Ersoy, şöyle konuştu:

"Pazar çeşitliliğini, Asya ve Amerika pazarlarında çeşitliliği artırmaya devam ediyoruz. Mesela Çin'den geçen sene 280 bin yolcu almıştık, bu sene 600 bine yakın yolcu alacağız. Orada 2,5 milyona kadar aşamalı bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Amerika kıtasına özel bir çalışma yapmıştık, 500 binleri görmüştük. Sonrasında oraya çok iyi konsantre olduk. 2022'de 1 milyonu, 2023'te 1 milyon 380 bini yakaladık. Bu sene inşallah 1,5 milyon sayısını geçeceğiz. Orada 2,5 milyona kadar çıkabileceğimiz bir performans görüyoruz. Yeni pazarları hareket ettiriyoruz. Antalya genelinde de Polonya, Çek pazarı gibi veya buranın önemli pazarlarından Almanya pazarında çok ciddi büyüme ve sıçramalar artarak devam edecek."

Türkiye'deki ürün çeşitliliğine işaret eden Ersoy, "Bizim için önemli olan sadece yolcu sayısını artırmak değil farklı ülkelerden yolcu getirmek, farklı ürünlere yolcu getirmek. Eskiden sadece deniz, kum ve güneş ile ön plana çıkıyorduk. Şimdi 60'tan fazla ürünle ön plana çıkıyoruz. Bu ürün çeşitliliği 100'e kadar çıkabilir. Yavaş yavaş, sindire sindire ürün sayısını artırmak istiyoruz. Hem dünyanın birçok noktasından, hemen hemen tamamından yolcu alan bir ülke haline geldik. Böylelikle turizmi 81 vilayete ve 12 aya yaymış oluyoruz." diye konuştu.

Gece Müzeciliği ilgi görüyor

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl ören yerlerinde yoğun kazıların sürdürüldüğünü ve önemli eserlerin envantere kazandırıldığını bildirdi.

Ören yerlerinde hem kazı ve koruma yaptıklarını hem de buraları gezilebilir hale getirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Hem cazibe noktasını artırıyor hem sezonun uzamasını sağlıyorsunuz. Çünkü özellikle kültür turları sezon dışında da geliyor. Böylece yeni bir üründe öncelikli hale geliyorsunuz. Eskiden de arkeolojide Türkiye öncelikliydi ama şu an çok daha önemli ve öncelikli. Yaptığınız kazılarla dünyanın sayılı arkeolojik ülkelerinden biri haline gelmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasının da yoğun ilgi gördüğünü ve turizm rakamlarında etkisinin gözlemlendiğini dile getirdi.

Yeni bir turizm ürününün ortaya çıktığını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beklediğimizin çok üzerinde ilgi aldık. Bu ilgiyle antik şehirlerin gece ve gündüz bambaşka olduğunu gördük. Gündüz gelen, gece de gelip görmek istiyor. Birdenbire Türkiye'de yeni bir cazibe ürünü oluşturduk. Başta şehir merkezinde ve yakınlarındaki bütün ören yerlerine Gece Müzeciliğini aşamalı şekilde yaymak istiyoruz. Son olarak 29 Ekim'de Uçhisar ile Göreme beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi'ni aydınlattık. İnanılmaz bir etki oldu. Bu da bizi çok motive ediyor."