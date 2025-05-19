Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

19.05.2025 13:53
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi Giray Oktay Güler, "O geliyor" adlı şiiri okudu.

Kutlamalar kapsamında, Karaalioğlu Parkı'nda "Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

Festivalin açılışında konuşan Gürhan, "Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı bu ateş, bu millete bir destan yazdırırken sizler bu ruhu yaşatacak olanlarsınız. Sizler Türk milletinin kalbisiniz. Bu bayrak, bu devlet, inançla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir. Bayramınız kutlu olsun. Geleceğin güçlü Türkiyesi yolunda yürüyüşünüz daim olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajlarının okunmasının ardından yurt içinden ve dışından gelen çocuklar renkli gösteriler sundu.

Festival, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile il protokolünün hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Kuvvetlerine ait F16 uçakları tören alanı üzerinde uçuş yaptı.

Daha sonra gençlik yürüyüşü yapıldı.

Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Muğla Spor Salonu'na yürüdü.

Salonda gerçekleştiren programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Açıkbaş, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, milletin en zor dönemlerden geçtiği zamanlarda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmaz inancıyla Türk'ün ayağa kalktığı ve bağımsızlık bayrağını açtığı gün olduğunu ifade etti.

Programda, Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin sunulduğu program, salon dışında kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu.

Törende konuşan Kemerkaya, 19 Mayıs 1919'un, milletin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih boyu esir düşmeyen, mertlikten taviz vermeyen, sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği gün olduğunu söyledi.

"Nesilden Nesile" müzik grubu tarafından şarkılar söylendi, öğrenciler tarafından hazırlanan geleneksel okçuluk, güreş, tekvando, judo ve jimnastik gösterileri sergilendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu.

TEK Zeybek Halk Oyunları gösterisinin ardından program sona erdi.

Isparta

Isparta'daki kutlamalar, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlendi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından çeşitli sporcu grupları gösteri yaptı.

Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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