Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin'in Antalya Valiliği makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Spor Salonu'nda devam etti.

Programda, Vali Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şahin, yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in esareti reddeden bir milletin kendi kendine sahip çıkışının, bağımsızlığını milli irade ile taçlandırışının ve geleceğini kendi elleriyle kurma kararlılığının adı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, milletin tarihi yürüyüşünde açılan yeni bir sayfa ve devletin temelinde yeri olan milli egemenlik ilkesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet yalnızca kazanılmış bir zaferin sonucu değil, geleceğe dönük ortak irademizin de adıdır. Milli egemenlik, bağımsızlık, hukuk devleti, demokrasi ve çağdaşlaşma hedefi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin temel unsurlarıdır. Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden, devletimizin gücü ise hukuktan, kurumlardan ve vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumluluktan gelir."

Vali Şahin, bugün eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanayide, tarımda, teknolojide, kültürde ve sporda elde edilen başarıların Cumhuriyet'in açtığı yolda nesiller boyunca ortaya konulan emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), Antalya'nın önümüzdeki dönemde üstleneceği önemli uluslararası sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

Bu organizasyonun Türkiye'nin uluslararası meselelerde diyalog ve işbirliğine katkısı olacağını ifade eden Şahin, Antalya'nın uluslararası ölçekteki kapasitesini ortaya koyması bakımından kıymetli olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları gösterileri de sahnelendi.

Vali Şahin, tören sonunda şiir okuyan öğrencilere hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Fraport TAV Antalya Havalimanı iç hatlar terminali, kırmızı beyaz balonlar, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Kutlamalar kapsamında, geleneksel zeybek gösterisi izleyicilerden yoğun alkış alırken, klasik dans gösterisi sunuldu.

Bando ekibinin çaldığı marşlar ve coşkulu ezgilerle terminalde büyük bir bayram havası yaşandı.

Muğla

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Muğla'da düzenlenen törenle kutlandı.

Vali İdris Akbıyık'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Menteşe Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından vazgeçmediğini belirterek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akbıyık, okuyan, araştıran ve üreten bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Sporcuların tekvando gösterisinin de yer aldığı törende, U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Fatmanur Akbulut'a Vali Akbıyık tarafından hediye verildi. Törende Muğla Jandarma Komando Birliği de gösteri yaptı.

Kutlama programı, temsili geçit töreniyle sona erdi.

Isparta

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Başkonak, gaziler, kurum müdürleri, oda başkanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende halk oyunları gösterisi sunuldu, mehter takımı sahne aldı. Öğrencilerin şiir okumalarının ardından ER-AH Havacılık Uçuş Akademisi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Erin, tüm Ispartalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Burdur

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Programda, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Bilgihan, yaptığı konuşmada, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir arada olduklarını vurgulayan Bilgihan, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı ve Türk milletinin kaderini değiştiren, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür." dedi.

Program, öğrenciler tarafından yapılan jimnastik ve halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıAntalyaIspartaBurdurGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor Askere giden her genç buradan ekmek yiyor Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:03:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android