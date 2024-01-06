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Antalya, Yabancıların Yaşamak İçin Tercih Ettiği Kent Haline Geldi - Son Dakika
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Antalya, Yabancıların Yaşamak İçin Tercih Ettiği Kent Haline Geldi

Antalya, her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı bir şehir olmasının yanı sıra son zamanlarda yabancıların yaşamak için tercih ettiği bir kent haline geldi. Geçen yıl 791 yabancı ortaklı şirketin faaliyete başladığı Antalya'da, 62 bin şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kentteki yabancı sayısı hızla arttı. Antalya'da ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 116 bin 889'a ulaştı. Ayrıca, geçen yıl aralık ayına kadar 12 bin 93 yabancı Antalya'da konut satın aldı. Antalya'da kurulan şirketlerin yüzde 11'i yabancı şirketlerden oluşuyor. Rusya kaynaklı şirketler ise en fazla kurulan yabancı şirketler arasında yer alıyor.

Antalya, Yabancıların Yaşamak İçin Tercih Ettiği Kent Haline Geldi
06.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:33
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HER yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, son zamanlarda yabancıların yaşamak için tercih ettiği kente dönüştü. Geçen yıl 791 yabancı ortaklı şirketin faaliyete başladığı kentteki 62 bin şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait.

Yıllardır Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan kapısı olarak anılan Antalya, zamanla yabancıların iş kurup, yaşamayı tercih ettiği kentler arasında yer aldı. Pandemi ve Ukrayna- Rusya savaşı sonrası kentteki yabancı sayısı hızla arttı. Konut satın alan, şirket kuran yabancılar, kentte yeni yaşama başladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 21 Aralık 2023 itibarıyla kentte ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 116 bin 889. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl aralık ayına kadar 12 bin 93 yabancı Antalya'da konut satın aldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) kayıtlarına göre de 2023'te kentte kurulan şirketlerin yüzde 11'ini yabancı şirketler oluşturdu. ATSO'ya kayıtlı toplam şirket sayısı da 62 bine ulaştı.

RUS KAYNAKLI ŞİRKETLER İLK SIRADA

Antalya'da 2023'te 6 bin 765 şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu şirketlerin 791'i yabancı şirketler olarak kayıtlarda yer aldı. Antalya'da Rusya kaynaklı şirket sayısı 255 oldu. Kentte, geçen yıl en fazla şirket kuran Rus vatandaşlarını, 83 şirketle Almanya vatandaşları, 64 İran, 53 şirketle Ukrayna, 42 şirketle Azerbaycan vatandaşları takip etti. Sektörel dağılımda ise en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği sektörlerde 71 şirket kuruluşuyla inşaat faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 57 şirketle bilişim, 53 şirketle restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri takip etti.

6 BİN 158 YABANCI ŞİRKET

İlk yabancı şirket kuruluşunun 1970 yılında gerçekleştirildiği Antalya'da, o tarihten bu yana 6 bin 158 yabancı ortaklı kuruluş gerçekleşti. Faaliyet gösteren yabancı ortaklı şirketlerin 1217'si Rusya Federasyonu, 765'i Almanya ve 675'i İran kaynaklı olup, ilk 3 sırayı bu devlet vatandaşları aldı. Yabancı şirketlerin en çok kurulum gerçekleştirdiği sektörler ise yüzde 8,1'lik payla toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması yüzde 7,8 ile gayrimenkul faaliyetleri ve yüzde 7,3 ile inşaat faaliyetleri oldu.

Kaynak: DHA
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