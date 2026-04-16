Antalya\'da Mendil Satıcısı Kadın TIR\'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarında mendil satan Durdu Aldemir, bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da yol kenarında mendil satan Durdu Aldemir (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. 07 DJR 60 plakalı TIR'ın şoförü Uğur Y. (45) kırmızı ışıkta beklerken, yol kenarında mendil satışı yapan Durdu Aldemir aracın yanına yanaştı. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden TIR'ın kör noktasına denk gelen Aldemir, kendisine çarpan aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu trafiğe kapattı. Aldemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; TIR'ın hareket halindeyken yol kenarında bulunan Durdu Aldemir'e çarptığı, kadının aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kepez, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:43
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 16:03:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.