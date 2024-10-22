Antalyalı motosiklet tutkunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika
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Antalyalı motosiklet tutkunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturdu

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Antalyalı motosiklet tutkunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturdu 12 farklı gruptan yüzlerce motorcunun bir araya gelerek diktiği fidanlar şehidin hatırasını yaşatacak Antalyalı yüzlerce motosiklet tutkunu İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27...

22.10.2024 12:21  Güncelleme: 12:32
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Antalyalı motosiklet tutkunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturdu

12 farklı gruptan yüzlerce motorcunun bir araya gelerek diktiği fidanlar şehidin hatırasını yaşatacak

BURDUR - Antalyalı yüzlerce motosiklet tutkunu İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi'nde hatıra ormanı oluşturdu. 12 farklı motosiklet grubunun üyeleri konvoy olarak geldiği Kızılkaya'da Şehit Şeyda Yılmaz'ın adını yaşatarak güvenlik güçlerine destek mesajı verdi.

Antalya'da faaliyet gösteren 12 motosiklet grubuna üye yüzlerce motosiklet tutkunu, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı unutmayarak, Yılmaz'ın anısına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Motosiklet tutkunları, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde bir hatıra ormanı oluşturdu. Pazar günü Antalya'da toplanarak yola motosikletleriyle yola çıkan gruplar, Kızılkaya Beldesine gelerek oluşturulacak olan ormana yüzlerce fidan dikerek hem doğaya katkıda bulundu hem de şehit polis memurunun adını ölümsüzleştirdi.

Oluşturulan Şehit Polis memuru Şeyda Yılmaz Hatıra Ormanı'nda konuşan motorculardan Özcan Acar; "Bu etkinlik motosiklet tutkunlarının bir arada toplanabileceği bir organizasyon oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu çamlar da onun ismiyle birlikte büyüyüp büyük ağaçlar olduktan sonra ziyaretlerine de gelerek buraları yeşil bir şekilde görmek isteriz. Bu etkinliği yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hainler sadece yurtdışından gelmiyor maalesef, ülkemizde de var haddini bilmezler. Güvenlik güçlerimizin çabaları ve uğraşları sayesinde biz rahat bir şekilde yollarda motosiklet de sürebiliyoruz, evlerimizde rahat bir şekilde kalabiliyoruz. Kendilerine minnettarız. Şehit olmak pahasına dahi görevlerini yerlerine getiren tüm emniyet mensuplarına, jandarmaya ve silahlı kuvvetler mensuplarına çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten minnettarız." dedi.

Bir diğer motosikletçi Tansel Mavi ise; "Antalya'dan geldik buraya. Çok güzel bir sosyal proje ile Antalya'daki 12 motosiklet grubunun başkanları ve üyeleri ile birlikte buraya gelerek fidan dikme etkinliği düzenledik. Projemizde Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturmak için hep birlikte bir karar aldık ve buradayız. Bize destek veren Kızılkaya Belediye Başkanımıza ve Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Yaptığımız bu güzel etkinliğin devamlılığının olmasını diliyorum. Şehit Polis Şeyda Yılmaz için işini gücünü bırakarak buraya gelen motorcu arkadaşlarımızın etkinliğe destek vermesi bizi gururlandırdı. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalyalı motosiklet tutkunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika


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