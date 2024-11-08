AP'de Filistin'e Dikkat Çeken Protesto - Son Dakika
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AP'de Filistin'e Dikkat Çeken Protesto

AP\'de Filistin\'e Dikkat Çeken Protesto

İtalyan milletvekili, Gazze'deki soykırımı protesto eden QR kodlu tişörtle konuşma yaptı.

08.11.2024 13:18
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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında katlettiği Filistinlilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodlu tişörtle çıkan İtalyan AP Milletvekili Danilo Della Valle, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım." dedi.

AP'ye haziran ayındaki seçimle giren yeni milletvekillerinden Della Valle, AP Genel Kurulu'nda yapılan bir oturumda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayılarına, isimlerine ve yaşlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodun basılı olduğu tişörtle çıktı.

Konuşmasının ardından bir AP milletvekili, bunun kurallara aykırı bir eylem olduğu gerekçesiyle oturum başkanına şikayette bulundu, bunun üzerine Della Valle uyarı aldı.

Sol grup mensubu İtalyan Della Valle, yaptığı eylem, İsrail'in Gazze'de sürdüğü soykırım ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki yaklaşımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Della Valle tişört eylemiyle ilgili, "AP'ye Filistin hakkındaki fikrimizi göstermek için son şansımızdı." dedi.

AP'nin Filistin konusunda halen bir karar oylamadığını anımsatan Della Valle, şöyle konuştu:

"Fikir, ekibimden geldi. Bir tişörtle çıkmam üzerine düşünüyorduk. 'Visualizingpalestine'ın yaptığı harika bir iş olduğunu gördük ve bunu kullanmak istedik. Konuşmaya başladığımda kimse farkında değildi. Daha sonra bir milletvekili taradı ve anladı. Aslında böyle şeyler giymemiz yasak. Bu, AP'de Filistin hakkında konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ve ayrıca AB'nin ikiyüzlülüğünü göstermek için bir protesto gibiydi."

"Tüm dünya ikiyüzlülüğümüzü ve çifte standartlarımızı anladı"

Della Valle, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım. Çok üzgünüm. Grubumuz için önemli bir konu. 2024'te bir soykırım izliyor olmak bizim için çok garip. Bu, AB'nin ikiyüzlülüğünü ve değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Sanırım artık dünyanın tüm bölgeleri ikiyüzlülüğümüzü ve çifte standartlarımızı anladı. Bana göre AB'nin yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.

AB'nin İsrail'in hem Filistin hem de Lübnan'daki saldırılarını kınamak zorunda olduğunu belirten Della Valle, Ukrayna'daki duruma da değindi.

Della Valle, Ukrayna'da Rusya'nın saldırmasıyla başlayan bir savaş olduğunu ancak bunu devam ettirenin Batı'nın desteği olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'da bu savaşa biz devam ettik çünkü onlara silah göndermeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım da tamamen yanlış." tespitinde bulundu.

Türkiye'nin girişimiyle Rusya ile Ukrayna arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelere değinen Della Valle, "Belki de Avrupa, barışa ulaşmak için başka bir diplomatik yol başlatmayı denemeli çünkü bu şekilde devam edersek izlediğimiz yol üçüncü dünya savaşına çıkabilir." dedi.

Della Valle İsrail'i durdurmak için atılacak ilk adımın ise tüm ortaklık anlaşmalarının, silah satışlarının durdurulması ve yaptırımlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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