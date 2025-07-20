Apartman Yöneticisi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Apartman Yöneticisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Apartman Yöneticisi Bıçaklanarak Öldürüldü
20.07.2025 16:59
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Aidat yüzünden tartıştığı apartman yöneticisini bıçaklayarak öldüren Salih Dağ tutuklandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde kendisinden aidat isteyen apartman yöneticisi Mehmet Durmaz'ı (41) kalbinden bıçaklayarak öldüren Salih Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 3 katlı Çavuş Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman yöneticisi Mehmet Durmaz, bina girişinde karşılaştığı Salih Dağ'dan aidat ödemelerini yapmalarını istedi. Bunun üzerine apartman yöneticisi ile Dağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine Dağ, Durmaz'ı kalbinden iki bıçak darbesiyle bıçakladıktan sonra eve çıktı. Balkondan sigara içip aşağıda olanları izleyen Salih Dağ, komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelen kadar bölgedeki esnaf, bir kadının verdiği başörtüsü ile tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Gelen sağlık ekibi, Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Salih Dağ, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Salih Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Durmaz'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'MEHMET'İN EŞİNE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI'

Bölgedeki esnaftan Nuh Şafak (41), "Dükkanda otururken olayı gördüm. Mehmet'le diğer arkadaş görüşüyordu, ben de yaklaştım. 'Bir şey olursa müdahale edeyim' dedim. Mehmet, dostane şekilde elini Salih'in omzuna koydu; 'Neden ödemiyorsun, herkes ödedi' dedi. O da 'Makbuzun nerede?' dedi. Mehmet de 'Binanın girişinde asılı' dedi. Bu sırada Salih onu itti, Mehmet de geri geldi. Sonra o da onu itti. O anda yere yıkıldı. Yere yıkıldığında bıçaklanmıştı. Bıçağı görünce olaya müdahale ettim. Bıçaklayan kişiyi tuttum, yaklaşık 15 dakika onunla mücadele ettim. Daha fazla zarar vermesin diye uğraştım. Tampon yapılırken bu sırada Mehmet'in eşine de saldırmaya çalıştı. Ben o an onu da engelledim. Onu kapının girişine kadar kovaladım, tuttum. Daha fazla zarar vermesin diye kıstırdım. Daha önce de aralarında husumet vardı; olay sadece aidat meselesi değil" dedi.

'AMCAM ÖLÜRKEN BİZİ TAHRİK ETMEK İÇİN UĞRAŞTI'

Ölen Mehmet Durmaz'ın yeğeni Haydar Durmaz (22) ise daha önce de Salih Dağ hakkında şikayetçi olduklarını ancak bir şey yapılmadığını belirterek "Salih Dağ ifadeye bile çağrılmadı. Biz bunun mağduruyuz. Olan sadece benim amcama oldu. Dağ gibi adam gözümüzün önünde gitti. Adalete teslim ediyorum, inşallah tecelli eder. Sigara içip pişmiş kelle gibi güldü. İnsanlar ölürken bizi tahrik etmeye çalıştı. Beni tahrik etti, babamı tahrik etmeye çalıştı. Ambulans da gelmediğinden dolayı amcamı kan kaybından yitirdik. Herkes şahit, 40 dakika bekledik ama ambulans gelmedi" ifadelerini kullandı.

Olay sırasında tampon yapan Engincan Aydın (30) da "Ben yarasını gördüm. O sırada bir bayan bana tülbent tarzı bir şey verdi. Yaraya bastırmamı söylediler. Ambulans gelene kadar 30-35 dakika kadar tampon yaptım. Hiç elimi çekmedim ama kurtaramadık" diye konuştu.

'BİZİM KANIMIZI DONDURDU'

Durmaz ailesinin avukatı Musa Buzluk, "Söz konusu olayda müvekkilin aidat borcunu istemesi sebebiyle bir tartışma meydana gelmiş. ve akabinde de taraflar birbirlerinden 10 gün kadar önce şikayetçi olmuşlardır. Bütün süreç karakol ve kolluk görevlileri tarafından yürütülmekteyken şüpheli tarafından söz konusu olay bir husumet sebebi yapılmış. 10 gün boyunca bu cinayet tasarlanmış. ve akabinde olay yerine getirmiş olduğu bıçak ile birlikte müvekkilim çocuklarının ve eşinin gözleri önünde maalesef ki bıçaklanmış ve vefat etmiştir. Olaydan sonra şüpheli özellikle soğukkanlı; cinayetten sonra evine gidip balkondan olay yerini izleyerek sigara içmesi adeta bizim kanımızı dondurmuştur. Müvekkilim 3 çocuk babası olup 34 yaşında bir de eşi bulunmaktadır. Kendisi bu hayata maalesef ki bir ceviz kabuğunu dahi doldurmayacak sebeplerle veda etmiş bulunuyor. Katil zanlısına alabileceği en yüksek cezayı aldırabilmek adına ve toplumumuzda maalesef yanlış bir şekilde yaygınlaşan bu cezasızlık algısını yıkmak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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