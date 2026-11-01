Araban'da Gaziantep-Adıyaman seferi yapan yolcu minibüsü devrildi, 5'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
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Araban'da Gaziantep-Adıyaman seferi yapan yolcu minibüsü devrildi, 5'i ağır 12 yaralı

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Araban\'da Gaziantep-Adıyaman seferi yapan yolcu minibüsü devrildi, 5\'i ağır 12 yaralı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Karadağ geçidi yakınlarında saat 21.00'de Gaziantep-Adıyaman seferi yapan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi; 5'i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Araban ilçesine bağlı Karadağ Geçidi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep- Adıyaman arasında yolcu taşımacılığı yapan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 D 0099 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından minibüste bulunan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
GaziantepAdıyamanOtomobilKaradağGüncelSon Dakika

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