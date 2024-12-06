Arap Birliği Acil Toplantısını Erteledi

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Arap Birliği, Suriye'deki durumu görüşmek üzere pazar günü yapılması planlanan Arap dışişleri bakanları acil toplantısını, ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Arap Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında, önümüzdeki pazar günü Suriye ve Filistin konulu yapılması planlanan Arap dışişleri bakanları acil toplantısının, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA da "Önümüzdeki pazar günü Arap Birliği Genel Sekreterliği merkezinde yapılması planlanan Arap dışişleri bakanları acil toplantısı ileri bir tarihe ertelendi." bilgisine yer verdi.

Söz konusu acil toplantı, Suriye ve Filistin'in ortak talebi üzerine, Suriye'deki mevcut durum ile İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin topraklarına yönelik devam eden saldırıları konusunun ele alınması amacıyla planlanmıştı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.