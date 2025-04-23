Arap Birliği'nden Gazze için Acil Çağrı - Son Dakika
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Arap Birliği'nden Gazze için Acil Çağrı

Arap Birliği toplantısında İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle ilgili acil ateşkes talep edildi.

23.04.2025 22:52
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Arap Birliği 163. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenecek Arap Zirvesi'nden haftalar önce gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Ebu Gayt, "Filistinliler, öldürülmek, açlıktan ölmek ya da topraklarını terk etmek zorunda kalmak gibi acı tercihlerle karşı karşıya. Toprakları ise işgalciler tarafından yağmalanmış durumda. Sivillere yönelik acımasız savaş her gün bombardıman, öldürme, evlerin yıkılması, abluka, aç bırakma ve insani yardımların engellenmesiyle devam ediyor. Gazze'de yaşananlar açıkça bir etnik temizliktir." dedi.

Uluslararası toplumun İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlar karşısındaki sessizliğinin utanç verici olduğunu belirten Ebu Gayt, Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin, "yeniden imar ve Gazze'nin yönetimini" içeren gerçekçi ve uygulanabilir bir alternatif sunduğunu söyledi.

Ebu Gayt, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı"nın kabul edildiği ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağının belirlendiği zirveye işaretle, şunları kaydetti:

"Bu alternatif, gelecekteki çatışmaların önlenmesini garanti altına alırken, istikrar ve barışın sağlanması için vazgeçilmez olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de zemin hazırlıyor."

Ebu Gayt, Haziran ayında Suudi Arabistan ve Fransa'nın ortaklığında BM çerçevesinde düzenlenecek olan uluslararası konferansın, "iki devletli çözüm" için uluslararası desteği somut adımlara dönüştürme adına gerçek bir fırsat olduğunu vurguladı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını da kınayan Ebu Gayt, bu saldırıların devlet egemenliğini ihlal ettiğini ve iç çatışmaları körüklemeyi amaçladığını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, İsrail'in Lübnan'daki sürekli ihlallerini kınadı ve uluslararası topluma İsrail'e tüm Arap topraklarından çekilmesi için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Ürdün Suriye'nin toplantıya katılımından memnun

Toplantının açılış oturumunda konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "halkı öldürülen, yıkımla, açlıkla ve hayatın tüm temel gereksinimlerinden mahrum bırakılan Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Safedi, "Ürdün'ün kardeş ülkeler ve uluslararası toplumla birlikte çalışarak acil ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdüreceğini" ifade etti.

Arap Birliği'nin mevcut dönem başkanlığını yürüten Ürdün adına konuşan Safedi, Mısır ve Katar'ın ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin bu toplantıya ilk kez katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Safedi, "Suriye'yi inşa etme yönündeki tüm çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış oturumunun ardından, Arap dışişleri bakanları, gündemdeki maddeleri tartışmak üzere kapalı bir oturum başlattı.

Toplantıda, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17 Mayıs'ta yapılması planlanan Arap Zirvesi ile ilgili hazırlıkların tartışılması bekleniyor. Ayrıca, Filistin meselesi, Arap-İsrail çatışması, ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımın durdurulması gibi önemli konuların da ele alınması öngörülüyor.

Diğer bir gündem maddesi olarak, Libya, Yemen, Sudan, Suriye, Somali, Lübnan gibi Arap dünyasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ve bunun Mısır ve Sudan'ın su güvenliği üzerindeki etkileri de tartışılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden Gazze için Acil Çağrı - Son Dakika

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