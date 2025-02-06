Arap Birliği ve KİK'ten Trump'a Red

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Arap Birliği, Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Arap Parlamentosu ve Yemen'deki Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini açıkladı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın bahsettiği öneri, Arap ve uluslararası toplum tarafından reddedilen ve uluslararası hukuku ihlal eden Filistinlilerin yerinden edilmesi senaryosunu teşvik etmeyi içeriyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu plan reddedilerek, istikrarsızlığa davetiye çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, planın, Filistinliler ile İsrailliler arasında ve daha geniş bölgede barış ve güvenliği tesis etmenin tek yolunu temsil eden iki devletli çözüme ulaşılmasına da katkıda bulunmadığı vurgulandı.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi de açıklamasında, "Parlamento, Trump'ın uluslararası yasaları ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal ederek Gazze Şeridi'ni kontrol etme ve Filistin halkını yerinden etme çağrısında bulunan açıklamalarını kategorik olarak reddediyor ve kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin davasını tasfiye etmeyi veya haksız çözümler uygulamaya yönelik herhangi bir girişimin mutlak reddini teyit eden Yemahi, "Filistin halkına zorla yerinden edilmeye yönelik herhangi bir girişimin insanlığa karşı bir suç olarak kabul edildiğini" vurguladı.

Yemahi, Trump'ın açıklamalarının "adil ve kapsamlı barışa ulaşma çabalarına hizmet etmediğini, daha ziyade çatışmayı körüklediğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını" vurguladı.

Körfez İşbirliği Teşkilatı

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise Filistin davasında tek taraflı eylemleri reddettiklerini belirterek, konseyin, Filistin davasını ve Filistin halkının 1967'den bu yana işgal edilen tüm toprakları üzerindeki egemenliğini desteklediklerini ifade etti.

Konseyin, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak mültecilerin geri dönüşünü sağlama ve her türlü tek taraflı tedbiri reddetme konusundaki kararlı konumunu teyit eden Budeyvi, konseyin, iki devletli çözümün barış ve istikrara kalıcı bir çözüm bulmanın garantisi olduğu yönündeki tutumunu vurguladı.

Yemen'deki Husiler

Yemen'deki İran destekli Husiler de yayınladıkları açıklamada, Trump'ın Filistinliler hakkındaki planını reddettiklerini belirterek, "Trump'ın açıklamaları Filistin halkının haklarına karşı açık bir saldırıdır. Arap ve İslam ulusuna yönelik de benzeri görülmemiş bir küçümsemedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "ABD, Gazze'ye yönelik soykırım suçlarının ilk ve doğal ortağıydı. Şimdi de zorla yerinden edilme projesinin ön saflarında yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Umman'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Hamas da Trump'ın söz konusu planını reddettikleri açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.