Arap Grubu'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Arap Grubu'ndan Trump'a Tepki

Arap Grubu, Trump'ın Filistinlilerin sürülmesi çağrısını ve İsrail'in kısıtlamalarını reddetti.

29.01.2025 04:46
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Bileşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısını ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdülhalik, New York'ta UNRWA ile ilgili BM Güvenlik Konseyi oturumunda Arap Grubu adına açıklama yaptı.

Abdülhalik, Arap Grubu'nun, "Yerleşim, toprak ilhakı veya Filistin topraklarının yerinden edilmesi yoluyla boşaltılması veya Filistinlilerin topraklarından geçici ya da uzun vadeli olarak nakledilmesi veya sökülüp atılmasının teşvik edilmesi yoluyla devredilemez haklarına yönelik her türlü ihlali tamamen reddettiğini" aktardı.

Arap ülkelerinin Filistin halkının mücadelesini desteklediğine dikkati çeken Abdülhalik, iki devletli çözüme işaret etti.

Abdülhalik, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlamasına da tepki göstererek, uluslararası topluma Filistinli mültecilerin sorunlarına adil çözümler oluşturma çağrısı yaptı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Grubu'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika

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