Arap Ülkeleri İsrail-İran Gerilimine İtidal Çağrısı Yaptı

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Arap ülkeleri, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili taraflara gerilimi durdurma ve itidal çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "tüm taraflara en üst düzeyde itidal gösterme, bölgeyi ve halkını savaş tehlikelerinden koruma" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı ve büyümesi halinde söz konusu krizin ciddi sonuçları olacağı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da bölgeyi ve halkları savaş tehlikelerinden korumak için itidalli olunmasının önemini vurguladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Umman ayrıca Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğine, bölgenin tamamına insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması ve yardım koridorlarının açılması gerektiğine dikkati çekti.

Kuveyt de itidal, bölgeyi ve halkını gerilimin tırmanmasından koruma çağrısında bulundu.

Mısır ise "bölgeyi ve halklarını daha fazla istikrarsızlık ve gerilim faktörlerinden korumak için en üst düzeyde itidal" çağrısı yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, ilgili tarafların, bölgenin istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gerilimi önlemek için itidalli davranması gerektiğini bildirdi.

Hava sahaları kapatılmıştı

Lübnan, Ürdün ve Irak, İran'ın tepkisi sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle hava sahalarının kapatıldığını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde de söz konusu üç ülkenin yetkili makamları, saldırı nedeniyle tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.

Mısır Hava Yolları da yaptığı açıklamayla, "bölgesel olaylar ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar" bu ülkelere gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

Kuveyt Hava Yolları da "tüm gelen ve giden uçuşların gerilimli bölgelerden uzağa yeniden yönlendirileceğini ve uçuşların yeni seyahat programlarına göre planlanacağını" duyurdu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyururken, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını iddia ederek, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İran'ın İsrail'e karşı saldırılarını sürdürme niyetinde olmadığını ancak muhtemel bir saldırıya karşı yanıt vermekte tereddüt etmeyeceğini söylemişti.