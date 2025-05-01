Arap Ülkelerinde Kum Fırtınası Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arap Ülkelerinde Kum Fırtınası Alarmı

Arap ülkeleri yoğun toz ve kum fırtınalarıyla karşı karşıya, uyarılar yapılıyor.

01.05.2025 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkelerinde etkili olan olumsuz hava dalgası, bölgeyi yoğun toz ve kum fırtınalarıyla etkisi altına aldı.

Tozlu ve yer yer yağışlı havanın hakim olduğu bölgelerde, zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşen şiddetli rüzgarlar yaşamı olumsuz etkiledi.

Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı.

Filistin

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla evsiz kalan Filistinliler yaşadıkları çadırlarda yükselen toz nedeniyle olumsuz etkilendi.

Gazze Şeridi'ni toz fırtınası kaplarken, şiddetli rüzgar yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını sökülmesine yol açtı.

Filistin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "kurumuş otların yoğun olduğu bölgelerde yangın çıkma riskine" karşı uyarıda bulunulurken, solunum yolu hastalarına toz fırtınası nedeniyle dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ülkede sıcaklık seviyesinin yıllık ortalamada en yüksek seviyeye ulaşacağı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada toz fırtınası nedeniyle Ürdünlülere azami dikkatli olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu hava koşullarının çöle yakın bölgelerde görüş mesafesini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Özellikle ülkenin güney ve doğusu bölgelerindeki yoğun tozlu yollarda trafiğin azaltılmasının önemine işaret edilen açıklamada, görüş mesafesinin düşük olmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için dikkatli araç kullanılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca astım hastalarının ilaçlarını yanlarında bulundurmaları çağrısı yapıldı.

Ürdün Meteoroloji Dairesinin açıklamasında ise Ürdün'de, sıcaklıkların yılın en yüksek ortalamasının üzerine çıkacağı ifade edildi.

Ülkenin batısında ise yoğun yağışların beklendiği ve rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

Mısır

Mısır Meteoroloji Genel Kurulundan yapılan açıklamalarda, kum fırtınasının Asyut, Minye ve Süveyş'i etkilediği duyuruldu.

Kahire ve kuzey bölgelerde rüzgar ile taşınan tozun ve kumun etkisinin azaldığı kaydedilen açıklamada, etkinin bazı bölgelerde hala hafif bir seyirde sürdüğü belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde görüş mesafesinin düştüğü ve bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 60 kilometreyi aştığı kaydedildi.

Kuzeybatı sahil bölgelerinde ise yer yer değişen şiddetlerde yağışlar görüldüğünü ifade edildi.

Suriye

Suriye Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ülkenin alçak basınç sisteminin etkisine girdiği ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış yaşandığı açıklandı.

Ayrıca, yer yer sağanak ihtimali bulunduğu belirtilen açıklamada, özellikle sahil kesimlerinde gece saatlerinde rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aşabileceği bildirildi.

Lübnan

Lübnan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre ise, havanın bulutlu olacağı, ayrıca mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkan sıcaklık artışlarının yaşanacağı belirtildi.

Toz taşıyan rüzgarların saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği, gece saatlerinde gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.

Irak

Irak Meteoroloji Kurumunun açıklamasında da önümüzdeki haftaya kadar yağmur, toz fırtınası ve artan sıcaklıklar öngörüldüğü aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Meteoroloji Kurumunun X hesabında Kuveyt'in "gök gürültülü fırtına ve toz fırtınası" etkisi altına gireceği kaydedildi.

Katar

Katar Meteoroloji Kurumunun, X hesabındaki paylaşımda, ülke genelinde havanın zaman zaman parçalı bulutlu olduğu ve bazı bölgelerde yoğun toz olduğu belirtildi.

Açıklamada, rüzgarların çoğunlukla kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan eseceği, rüzgar hızının ise hafif ve orta şiddette olacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi ise ülkenin birçok bölgesini kapsayan orta seviye uyarılar yayınladı.

Sarı alarmın Demmam ve başkent Riyad'ı kapsadığı belirtilen açıklamada, alarmın perşembe günü de gerçerli olduğu vurgulandı. Bölgede toz fırtınaları, şiddetli rüzgarlar, yükselen toz ve azalan görüş mesafesi olacağına işaret edildi.

Turuncu alarmın verildiği Mekke ve çevre kentlerde ise kuvvetli rüzgar, orta şiddette yağış, sıfıra yakın görüş mesafesi, dolu, ani sel ve gök gürültülü fırtına tahmini yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Hava Durumu, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Fırtına, Fırtına, Güncel, Sağlık, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Katar, Mısır, Ürdün, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinde Kum Fırtınası Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye ’’çakarlı’’ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Arap Ülkelerinde Kum Fırtınası Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.