Aras EDAŞ, Teknolojik İmkanlarla Kayıp Kaçakla Mücadelede Başarılı - Son Dakika
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Aras EDAŞ, Teknolojik İmkanlarla Kayıp Kaçakla Mücadelede Başarılı

Aras EDAŞ, Teknolojik İmkanlarla Kayıp Kaçakla Mücadelede Başarılı

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Aras EDAŞ) teknolojik imkanlarla yaptığı kayıp kaçakla mücadele sayesinde, Keban Barajı'nda yıllık üretilen enerjinin yüzde 10'u kadar tasarruf sağlandığı bildirildi. Aras EDAŞ, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'a hizmet vererek bölgede 1 milyon 300 binden fazla aboneye elektrik sağlıyor. Şirket, kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalar yürütürken aynı zamanda kaçak elektrik kullanımını da en aza indirmeyi hedefliyor. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, kayıp kaçakla mücadelede başarılı olduklarını ve 2023 yılına kadar kayıp kaçak oranını yüzde 16'nın altına düşürdüklerini belirtti. Bu başarıyla Keban Barajı'nda üretilen enerjinin yüzde 10'u kadar tasarruf sağlandı. Şirket, teknolojik yatırımlarla kayıp kaçak enerji miktarını azaltırken, vatandaşlardan da duyarlılık bekliyor.

03.07.2024 11:45
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Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Aras EDAŞ) teknolojik imkanlarla yaptığı kayıp kaçakla mücadele sayesinde, Keban Barajı'nda yıllık üretilen enerjinin yüzde 10'u kadar tasarruf sağlandığı bildirildi.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'a hizmet veren Aras EDAŞ, bölgede 1 milyon 300 binden fazla aboneye elektrik sağlıyor.

Abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için çalışma yürüten şirket, aynı zamanda kaçak elektrik kullanımını da teknolojik ve saha çalışmalarıyla en aza indirmeyi hedefliyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine, 7 il, 58 ilçe ve 4 bin 500 köyde elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini söyledi.

Elektrik dağıtımının yanında kayıp kaçakla da mücadele ettiklerini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Bölgemizde şirketimiz özel sektöre devrolurken yüzde 44 civarında olan kayıp kaçağı, 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 16'nın altına düşürdük. Baktığımız zaman, yıllar itibarıyla kayıp kaçakla mücadele en başarılı şirketlerden birisiyiz. Ciddi bir iyileşmemiz var. Bu iyileşmemiz yaklaşık olarak Keban Barajı'nda üretilen enerjinin yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu, ülke için büyük bir kaynak demektir. Kayıp kaçak, dağıtım şirketleri açısından önemli bir sıkıntı. Birçok bölgede bunlar düzelmiş durumda. Türkiye ortalaması yüzde 10,5, biz yüzde 16'nın altına düştük. Biz de birkaç sene içinde Türkiye ortalamasına geleceğiz."

Keban Barajı'nda yıllık 6 milyar kilovatsaat enerji üretildiğine değinen Akbaş, "Yaptığımız çalışmalarla ARAS dağıtım bölgesini devraldığımız 2013 yılına göre 2023 yılı kayıp kaçak enerji miktarımızda 655 milyon kilovatsaat azalma sağlanmıştır. Bu azalma, Keban Barajı'nın yıllık üretiminin yaklaşık yüzde 10'una denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

"Kayıp kaçak kullanılan yerleri tespit ederek noktasal olarak gidebiliyoruz"

Akbaş, illerde konuşlanmış mobil ekiplerin günlük takipler yaptığını belirterek, kayıp kaçak enerji ile mücadelede fatura takiplerinin yapıldığını anlattı.

Faturalardaki anormal değişiklikleri izlediklerini dile getiren Akbaş, "Kayıp kaçak kullanılan yerleri tespit ederek noktasal olarak gidebiliyoruz. Bunun dışında önemli bir hadise de teknolojik yatırımlar. Ciddi bir teknolojik yatırım yaptık. Bu yatırımlarla şu an biz 1 milyon 300 bin üzerindeki abonemizin yarıya yakınını, yerine gitmeden uzaktan sayacını okuyabiliyoruz." diye konuştu.

Şirketin yaptığı teknolojik yatırımlarla olumsuzluk anında uzaktan elektrik akışının kesilebildiğini belirten Akbaş, kayıp kaçak enerji ile verilen mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Enerjinin milli servet olduğunu ifade eden Akbaş, kayıp kaçakla mücadelenin önemine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Akbaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) her yıl kayıp kaçak enerjiye yönelik hedef koyduğunu anımsatarak, "Her sene bize verilen hedeflerin altına iniyoruz. Bu konuda EPDK'nin hedeflerinin bir adım önünde olmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar 11 senelik süreçte, hep hedefin önünde olduk. Yine aynı gayret devam ediyor. Kısa sürede Türkiye ortalamasının altına inmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aras EDAŞ, Teknolojik İmkanlarla Kayıp Kaçakla Mücadelede Başarılı - Son Dakika

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