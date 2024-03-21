Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli\'de Nevruz Bayramı kutlamaları

Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de, baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ardahan'daki kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen yürüyüşle başladı. Ardından Milli Egemenlik Parkı'ndaki kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.
Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu sene bahar bayramını buruk kutladıklarını söyledi.
Gazze'de yaşananların kendilerini etkilediğini belirten Çiçek, "Tepkimizi diri tutalım, İsrail mallarını boykot edelim. Orada çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalamayız. Ateşe su taşıyan karınca misali üzerimize düşeni yapalım." dedi.
Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden kutlamalar, ip çekme ve çuval yarışı, nevruz ateşinin yakılması ve halk ozanlarının söyleşisiyle sona erdi.
Ağrı
Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.
Öğrencilerin halk oyunları oynadığı etkinlik, jimnastik ve kick boks gösterisiyle devam etti.
Etkinlikte, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yakılan ateşin üzerinden atladı.
Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle halay çekti.
Kars
Kars'ta belediye tarafından tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.
Vatandaşların halay çekmesiyle etkinlik sonra erdi.
Tunceli
Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.
Programda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve katılımcılar, demir dövdü, yumurta tokuşturdu.
Daha sonra, Müdürlüğün konferans salonunda bazı sanatçılar konser verdi.
Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de Nevruz Bayramı kutlamaları - Son Dakika
Trakya Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk milletinin kahramanlık öyküsünü vurgulayarak, Türk milletinin tarihten silinmek istendiği dönemlerde bile ayakta kalmayı başardığını belirtti. Tabakoğlu, Türk milletinin yeniden doğuşuna işaret eden Nevruz kutlamalarının önemine değindi ve emperyalist devletlerin Türk medeniyetine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kutlamalar kapsamında nevruz ateşi yakıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu ve geleneksel nevruz ritüelleri gerçekleştirildi.
Çardak ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.
Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında kent genelinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Vali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, il genelinde 30 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığını belirtti. Fidanların toprakla buluşturulmasıyla baharın bereketine katkı sağlanacağını ifade eden Vali Özkan, bol ve bereketli bir bahar diledi.
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