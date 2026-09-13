Ardanuç'ta boğa güreşinde 600 kiloluk boğa arenadan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardanuç'ta boğa güreşinde 600 kiloluk boğa arenadan kaçtı

Ardanuç\'ta boğa güreşinde 600 kiloluk boğa arenadan kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki geleneksel boğa güreşlerinde, rakibinin boynuz darbesinden kaçan yaklaşık 600 kiloluk boğa, 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üstündeki 70 santimetrelik boşluktan atlayıp arenadan çıktı. Kaçan boğa sahiplerince güçlükle sakinleştirilirken, kapının diğer tarafında kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde, rakibinin boynuz darbesinden kaçan yaklaşık 600 kiloluk boğa, demir kapının üzerindeki boşluktan atlayıp arenadan kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

İlçede bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. 'Başaltı' kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı. Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.

1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI

Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayıp dışarı çıktı. Kaçan boğa, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yaşananlar kameraya yansırken, olay sırasında kapının diğer tarafından kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Festival, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç'ta boğa güreşinde 600 kiloluk boğa arenadan kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta boğa güreşinde 600 kiloluk boğa arenadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement