Arife Öğretmen\'in Özverili Çabası

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Ordu'da bir Çalıkuşu: 15 öğrencinin umudu oldu

ORDU - Ordu'nun kırsal mahallesindeki bir okulda tek olarak görev yapan Arife Öğretmen, 15 öğrencinin umudu oldu.

İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini bitiren Arife Karayanız, 2 yıl önce mesleğe ilk adımı attı. Yaşadığı İstanbul'dan Ordu'nun Korgan ilçesinde bulunan Tepealan Mahallesi'ndeki Kırıkbozu İlkokulu'na atanan Karayanız, mesleğine olan bağlılığı ve özverisiyle dikkat çekiyor. Okulda tek öğretmen olarak görev yapan Arife Öğretmen, 15 öğrencisinin eğitimiyle tek başına ilgileniyor. Ancak onun görevi sadece ders anlatmakla sınırlı değil. Okulun tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenen Arife Öğretmen, okulun her yönüyle kendini sorumlu hissediyor.

Her gün öğrencilerinin daha iyi bir eğitim alabilmesi için elinden geleni yapan Arife Öğretmen, kırsal bölgede eğitim hayatının zorluklarına rağmen, öğrencilerine umut ve ilham vermeye devam ediyor. Hem öğretmen hem de okulun tüm işleyişiyle ilgilenen Arife Öğretmen, 15 öğrencisinin sadece akademik gelişimlerine değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de büyük katkılar sağlıyor. Öğrencileri için bir rol model haline gelen Arife Karayanız, adanmışlığı ve fedakarlığıyla eğitim camiasına örnek olmaya devam ediyor.

"Kendisi göreve başlar başlamaz öğrencilerle güzel bir bağ kurdu"

Okulun 2 yıllık öğretmeni olan Arife Karayanız'ın göreve başlar başlamaz öğrencileriyle yakından ilgilenerek onlarla sıkı bir bağ kurduğunu ifade eden Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, "Burası ilçemizin yaklaşık 20 kilometrelik uzağında bir köy okuludur. Bu okulumuzla beraber yine dört tane birleştirilmiş köy okullarımızda var. Bu okulumuzda 15 öğrencimiz birleştirilmiş sınıfta. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar olmak üzere bir öğretmenimizin rehberliğinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İlçemizde eğitime sunduğumuz katkılar bu okulumuzda da hayat buluyor. Haliyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için Arife Karayanız öğretmenimiz burada yoğun bir gayret içerisindedir. Kendisi okuldaki görevine başlar başlamaz öğrenciler arasında güzel bir bağ kurdu. Dolayısıyla okulumuzda hem kendisi hem de öğrencileri mutlu olmaları bizleri de sevindiriyor. Öğretmenimizin eğitim konusunda öğrencileriyle sıkı bir bağ oluşmasından gayet mutluyuz. Birleştirilmiş bir okul olmasına rağmen en ücra köşelerde olan köy okullarımızın her eksiğini tamamlamayarak öğretmen ve öğrencilerimizin iyi bir eğitim çalışmasını destekliyoruz" dedi.

"Hiç bilmediğim bir şehrin zorluklarıyla yaşayarak öğretmenlik mesleğim duygularımın önüne geçti"

İlk atamasının yaklaşık 2 yıl önce Tepealan Kırıkbozu İlkokulu'na çıktığını belirten öğretmen Arife Karayanız, "Ben geçtiğimiz yıl bu okula tek öğretmen olarak atandım. Buraya ilk geldiğimde şaşırmıştım. Hiç bilmediğim bir yer, hiç bilmediğim bir şehirde ne yapacağım, nasıl olacak diye düşünürken şartlar kış mevsimiyle daha da zorlaştı. 15 öğrencimle beraber birleştirilmiş bir sınıfta sobayla ısınıyoruz. Fakat tüm bunlara rağmen öğretmenlik mesleğim içinde bulunduğum tüm karamsar duygu ve düşüncelerimin önüne geçtiği için çocukların masumiyetlerini, ışıldayan gözlerinde gördükçe onlara bakarak buraya daha çok adapte olmaya başladım. Daha sonrasında okulumuzla alakalı gerekli çalışmaları yaparak sınıfta ders planlamalarını ayarlamaya çalıştık. Yine burada öğrencilerimin sadece akademik olarak değil, sosyalleşmeleri anlamında da elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Boya, badana gibi birçok eksiği tamamladık"

Görevlendirildiği okulunda birçok eksiklikleri gidermek için kolları sıvayan Arife Karayanız, "İlk başta kütüphanemizi yeniledik. Daha sonrasında oyun odası olarak kullandığımız atölyemizi daha da geliştirerek ahşap boyama, akıl ve zeka oyunları, müzik atölyesi, örgü örme, takı tasarım, resim gibi çalışmaların yapılacağı hale getirdik. Buranın kışı çok çetin geçtiği için çocukları dışarı çıkaramıyorum. Ben de bundan dolayı okul içerisinde zamanı ne kadar verimli geçirebiliriz diyerek bu şekilde çalışmalar yapalım istedik. Yine okulumuzun çatısı, boyası, birçok eksiklerini temin ettim. Aslında Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murtaza Alan sayesinde onun verdiği motiveyle bu okula adapte olabildim" şeklinde konuştu.

"Evim okulum oldu"

Kendisini öğrencilerine ve okuluna adadığını ifade eden Karayanız, "Çevrem ailem ve arkadaşlarım olmak üzere herkes İstanbul'da yaşıyor. Ben buraya ilk geldiğim zamanlarda çok zorlandım ama bu süreçte öğrencilerim umut olsun ve mutlu bir şekilde adapte oldum. Evim, odam okulum oldu. Okula daha ne yapabilirim veya çocuklara ne gibi farklı etkinlikler yapabiliriz diye sürekli tek başıma bunları düşünüyordum. Onlara yeri geldiğinde abla, yeri geldiğinde ise anne-baba gibi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.