Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşını öldürdükten sonra, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp kendisini ihbar eden ve Gümüşhane'de yakalanan zanlı Antalya'ya sevk edildi.

Zafer Meydanı'nda kimlik kontrolü yapan bekçiler, askeri personel kimliği gösteren kişinin durumundan şüphelenerek bir süre takip etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, konaklamak için öğrenci yurduna giriş yapan kişinin gösterdiği uzman çavuş kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

Alanya'da işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı tespit edilen ve üzerinde yüklü miktarda para bulunan M.U. (21), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Antalya'ya sevk edildi.

Şüphelinin, 9 Ağustos'ta Alanya'nın Saray Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı arkadaşı Abdulcebbar Y'yi (28) öldürdükten sonra evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

Öldürdüğü ev arkadaşına ait araçla Mersin'e hareket eden şüphelinin burada pansiyonda konakladıktan sonra İstanbul'dan uçakla Trabzon'a, tur otobüsüyle de Artvin'in Hopa ilçesine geldiği belirlendi.

Gürcistan'a kaçmaya çalışan ancak çıkış yapamayan zanlının Hopa'da otelde kaldığı, ardından Trabzon'a, oradan da Gümüşhane'ye geldiği tespit edildi.