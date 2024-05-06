Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kampüs içindeki kütüphaneye kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik yayılmacılığının soykırım halini aldığı vurgulandı ve uluslararası platformlarda İsrail barbarlığına karşı duruşun arttığı belirtildi.

06.05.2024 14:28
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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AÇÜ Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Dünya sessiz, sen sessiz kalma", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Filistin'de katliam var", "Filistin elbet özgür olacak", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kampüs içindeki kütüphaneye kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Kevser Gül Yıldırım, Filistinlileri göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını belirten Yıldırım, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçlerle uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. Bizler de Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren üniversite öğrencilerinin yanındayız. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SayStop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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