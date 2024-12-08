Artvin'de Heyelan Sırasında Yol Temizleme Çalışmaları Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Heyelan Sırasında Yol Temizleme Çalışmaları Dronla Görüntülendi

Artvin\'de Heyelan Sırasında Yol Temizleme Çalışmaları Dronla Görüntülendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekipler, dronla görüntülenen çalışmalarla yolu açma çabalarını sürdürüyor. Vali Ergün, bölgede büyük bir heyelan olduğunu ve tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade etti.

08.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHİL YOLUNDA HEYELAN TEMİZLİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları dron ile görüntülendi. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi.

Artvin Valisi Turan Ergün, acil durumlarda ekiplerin denizden ulaşım imkan sunduğu bölgede incelemelerini sürdürdü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Ergün, "Heyelan denize kadar ulaşıyor. Tüm ekiplerimiz burada. Önceliğimiz yolun trafiğe açılması. İnşallah bu şekilde çalışma devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz diye ümit ediyoruz. Büyük bir kütle; 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Heyelanın altında birinin kalıp kalmadığı konusunda şu anda biri var veya yok demek mümkün değil. Ulaşınca mümkün olacak; öyle bir risk var. Tünel kayıtlarından, kameralarından, hangi araçlar girip, çıktı bakıyoruz. Temennimiz hiç kimsenin, hiçbir aracın kalmamış olması" dedi.

'EVLERDE RİSK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK'

Heyelanlı bölgenin üst kısmındaki köylerde yer alan evlerde risk oluşturacak bir durumun olmadığını kaydeden Vali Ergün, "AFAD görevlilerimiz inceleme yaptılar. Bölgeye yakın 1 ev varmış ve daha önce boşaltılmış. Risk oluşturacak bir durum yok dediler. Bu yamaçta değil, öbür tarafta evler biraz daha çukurda. Yol geceden beri kapalı durumda. Akşama kadar da kesin kapalı olacağı belli. Cenaze nakli vardı bugün, onu da sahil güvenliğimiz destekledi, sahil güvenliğin teknesiyle götürüldü. Bu şekilde acil durumlarda sahil güvenliğimizin de denizden yardımlarıyla ulaşım sağlıyoruz. Sınırdan TIR giriş çıkışında bir sorun yok. İnşallah gece açmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Doğal Afet, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Arhavi, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan Sırasında Yol Temizleme Çalışmaları Dronla Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 15:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Heyelan Sırasında Yol Temizleme Çalışmaları Dronla Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.