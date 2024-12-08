Artvin'de Heyelan Sonrası Sahil Yolu Çift Yönlü Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan Sonrası Sahil Yolu Çift Yönlü Çalışmalara Başladı

Artvin\'de Heyelan Sonrası Sahil Yolu Çift Yönlü Çalışmalara Başladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki yol açma çalışmalarına ekipler hızla devam ediyor. Rize Valisi, heyelan bölgesinde incelemelerde bulunarak, yol açma çalışmalarının acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

08.12.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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SAHİL YOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMA

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekipler iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığının dik yamaçtan akarak, dolduğu Rize-Artvin kara yolunun çift tarafında ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada heyelan sonrası bölgede küçük çaplı taş düşmelerinin yaşandığı gözlendi.

'AKINTI KISMEN DEVAM EDİYOR'

Heyelanlı bölgenin Rize tarafında incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Artvin Valimizle koordinasyon halindeyiz. Rize tarafından destek olarak geldik. Tünelin çıkışında meydana gelen bir heyelan. İhtiyaç duyulan bütün ekipler burada. Bir müddet Karadeniz Sahil Yolumuzu bu istikamette trafiğe kapattık, çalışmalar tamamlandığında açmış olacağız. Tehlike şu anda gördüğümüz akıntı kısmen devam ediyor. Ekiplerimizin emniyetini sağlayarak çalışma gerçekleştiriliyor. Heyelanın devam ettiği kısım muhtemelen bir miktar daha inecek. Yolu hızlıca açmaya çalışacağız" dedi.

'PTS SİSTEMLERİNİ KONTROL EDİYORUZ'

Heyelanın altında araç olup olmadığının Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kameralarıyla araştırıldığını söyleyen Vali Baydaş, "Toprak altında kalan araç var mı? Henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. PTS sistemlerini kontrol ediyoruz. O esnada geçen ve geçmeyen araç var mı, yok mu? İnceliyoruz. Bize de gelen bir ihbar yok" diye konuştu.

Öte yandan Artvin ve Rize valilikleri heyelanla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Yol açma çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen Artvin Valiliği'nin açıklamasında, Artvin-Rize kara yolunu kullanacakların, ulaşımda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Rize Valiliği'nin açıklamasın da "Karayolları, AFAD ve İl Özel İdare ekipleri, heyelanın meydana geldiği alanda acil olarak çalışmalara başlamış olup, can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu güzergahta yola çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan Sonrası Sahil Yolu Çift Yönlü Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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