Artvin'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ölen gazeteci Tolga Gül'ün cenazesi defnedildi.
Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi 49 yaşındaki Tolga Gül için Artvin Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.
Meslektaşları, Gül'ün tabutunun önüne fotoğraf makinesi ve kalemin yanı sıra Trabzonspor bayrağı da bıraktı.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, burada Artvin basınının simge isimlerinden Tolga Gül'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileyen Erişen, "Yeri doldurulamayacak bir arkadaşımızı kaybettik. Unutulmayacak bir dost ve meslektaşımızdı. Tolga Gül'ü unutmayacağız." dedi.
Tolga Gül'ün eşi Arzu Gül ise mesleğine aşık olan eşinin aynı zamanda Artvin ve Trabzonspor sevdalısı olduğunu anlatarak, kendilerini acılı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
İki çocuk babası Gül'ün cenazesi, daha sonra Artvin Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şara Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Gül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adana DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Artvin- Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde 27 Mart'ta TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobilin yol kenarındaki işaret levhasına çarptığı kazada Tolga Gül, hayatını kaybetmişti.
Yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'ün cenazesi defnedildi - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaptı. Hatipoğlu, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarıyla vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşları sandığa giderek oy kullanmaya ve oylarına sahip çıkmaya davet etti.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu ve kalpten gelen duasıdır dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, kavga eden kardeşlerin yanı sıra diğer şüphelilerin de hareketlerinden şüphelenerek evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir heykel, dışı kabartmalı bir obje ve birçok sikke ile tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alarak objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.
İzmir'de bir baba, küçük yaştaki kız çocuğuna tır kullanmasına izin vererek sosyal medyada paylaştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen baba hakkında idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen kurslarda eğitim alan 7 bin 177 kadın yeni hobiler kazanarak sosyalleşme fırsatı buldu. Kurslara katılan kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak iş hayatına daha kolay atılma fırsatı elde etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?