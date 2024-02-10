Şavşat'ta 3 gündür aralıksız yağan kar, rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Şavşat'ta 3 gündür aralıksız yağan kar, rekor seviyeye ulaştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanarak kar kalınlığı ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, çatılar çöktü ve enerji kesintileri yaşandı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, son 20 yılda böyle bir kar görmediklerini belirtti.

10.02.2024 10:50  Güncelleme: 13:27
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Karadeniz bölgesinin en güzel illerinden biri olan Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde kış ayları zorlu geçiyor. Yoğun kar yağışı alan ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 3 metreye kadar ulaştı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Son 20 yıldır böyle bir kar görmedik" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE ULAŞIMA KAR ENGELİ

İtalya'nın Milano şehrinde 2015 yılında düzenlenen 'Cittaslow Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' ünvanı verilen Artvin'in Şavşat ilçesi, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında. 3 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi. Çatılarında biriken yoğun kar nedeniyle birçok ahır ve samanlık da çöktü.

3 gündür durmadan yağan kar, 20 yılın rekorunu kırdı! İlçede hayat durmuş durumda

ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlçede kardan kapalı köy yollarını açarken üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü 35 yaşındaki Gökhan Yılmaz hayatını kaybetti. Ev ve otomobillerin kara gömüldüğü ilçede ulaşımın yanı sıra elektrik kesintileri de oluştu, enerjide aksamalar yaşandı.

Artvin Şavşat'ta kar kalınlığı rekor seviyeye ulaştı

Sağlık ekipleri, ulaşımın mümkün olmadığı köylerdeki hastalara AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri de kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. 3 günlük yağışla, geçen yıl 30 santimetre kar düşen ilçede son 20 yılın 'kar rekoru' kırıldı. İlçede 20 yıl önce, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı belirtildi.

'ŞAVŞAT'TA BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİK'

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şavşat'a son yılların en büyük karı yağdı. Son 20 yıldan beri Şavşat'ta böyle bir kar görmedik. Özellikle köylerimizde mağduriyet daha fazla. Hasta ve yaşlılarımıza ulaşmakta çok güçlük çektik ama olumsuz hava şartlarına rağmen mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz.

Artvin Şavşat'ta kar kalınlığı rekor seviyeye ulaştı

İlçemizde bir de çok üzücü bir çığ olayı oldu ve bir kardeşimiz rahmetli oldu. Ani bir kar olunca mücadele çalışmalarında da güçlükler yaşandı. Vatandaşın rahat hareket edebilmesi için yolları temizlemeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza araç takviyesi gönderip mağduriyetlerini gidermek için çabalıyoruz" diye konuştu.

'YILLARDIR BÖYLE YAĞMAMIŞTI'

İlçede yaşayan Soner Dursun da "Şavşat'ta yıllardır böyle bir kar yağmamıştı. İnsanlarımız yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayabilir. Ayrıca hayvancılık yapanlar için de sorunlar oluşabilir. Belediye ekiplerimiz karın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

3 gündür durmadan yağan kar, 20 yılın rekorunu kırdı! İlçede hayat durmuş durumda
Şavşat\'ta 3 gündür aralıksız yağan kar, rekor seviyeye ulaştı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: ula birazda istanbula git ahaaa ula birazda antalyaya git ahaaaaa 9 4 Yanıtla
  • osman arslfgb jan: Beyaz bereket ...Konya ve İç Anadolu bu yıl kara hasret kaldı .Şubat in 10 u oldu.Konya merkezde henüz kar goremedik?? 11 0 Yanıtla
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