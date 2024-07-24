Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

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ANKARA'da asansörde mahsur kalan ve yardıma gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su Bolat (13), gözyaşları içinde toprağa verildi. Beren Su Bolat'ın dayısı Ümit Büyükata, "Hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin" dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Beren Su Bolat, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşının bindiği asansör, 5 ve 6'ncı katlar arasında durdu. Beren Su ve arkadaşı asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı. Beren Su için bugün Çimşit Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Beren Su'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Seren Su'nun annesi Ayşegül ve babası Yusuf Özkan Bolat, güçlükle ayakta durdu. Beren Su, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'ÖNLEM ALMAMIŞLAR'

Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili aile adına açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "2 arkadaş beraber asansöre biniyor. 5 ve 6'ncı katlar arasından asansör boşta kalıyor. İtfaiye gelip hem alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradaki apartman sakinleri itfaiyecilere, alttan açmaması gerektiğini, çocuğu yukarıdan çekmeleri gerektiğini söylüyor. 'Siz ne karışıyorsunuz' diyor itfaiyeciler. Ekip önce Beren Su'yu almaya kalktığında düşürüyorlar, sonra ikinci çocuğu normal çıkartıyorlar o panikle. Yani tamamen yaptıkları iş bilmezlik ya da insana değer vermemezlik. Yaptıkları iş sorumsuzluk, görevini yapamama ya da çok bilmişlik olsa gerek. Çocuğa herhangi bir emniyet kemeri takmıyorlar, önlem almıyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sonuna kadar şikayetçiyiz, takip edeceğiz. Soruşturma açıldı, adaletin yerini bulması gerekiyor. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış" diye konuştu.

Beren Su'nun diğer dayısı Ümit Büyükata ise "4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.

Anneanne Esma Büyükata ise, "İşinin ehli olan insanlar olsaydı nasıl çalışılacağını bilirlerdi. Benim çocuğum şu anda hayatta olacaktı, bu acıları biz yaşamayacaktık" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.