ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında
16.05.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, dünyanın en önemli tatbikatları arasında gösterilen EFES 2026 Tatbikatında en ileri teknolojiye sahip sistemleriyle yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen ve uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören EFES Tatbikatında savunma sanayiinin yerli ve milli gücünü bir kez daha gözler önüne seriliyor. Tatbikat ile eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Savunma Sanayii Sergisinin en büyük katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerle hem ziyaretçilerin hem de askeri heyetlerin odağında yer alıyor.

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

SAHADA ETKİNLİĞİ KANITLANAN SİSTEMLER

ASELSAN, tatbikat alanında açtığı stantta yeni nesil savunma sistemlerini sergilerken, Türk Silahllı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan ürünleriyle de dikkat çekici performans sergiliyor. Gerçek harekât koşullarını içeren senaryolarda görev alan sistemlerin gösterdiği başarı, ASELSAN’ın operasyonel güvenilirliğini ve sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.

ASELSAN’ın yüksek dayanıklılık, hızlı reaksiyon kabiliyeti ve entegre görev performansıyla öne çıkan sistemleri, modern harp ortamının ihtiyaçlarına cevap veren çözümler arasında yer aldı. Tatbikat boyunca farklı birliklerle koordineli şekilde çalışan oyun değiştirici teknolojilerin performansı, milli savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

KOCATEPE, TATBİKATTA İLK KEZ KULLANILDI

ASELSAN, geniş ürün yelpazesinde bulunan elektronik harpten haberleşme sistemlerine, elektro-optik sistemlerden komuta kontrol ekipmanlarına kadar onlarca milli sistemle yer aldığı Savunma Sanayi Sergisinde büyük ilgi çekti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği nefes kesen tatbikatta ASELSAN’ın geliştirdiği KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ilk kez kullanıldı. KOCATEPE, komutanlar ve komuta yeri personelleri için her seviyede harekât alanının kapsamlı bir resmini sundu.

Stantta Korkut 25 Hava Savunma Sistemi, Kılıç OSA, Tufan Kamikaze İDA, elektro-optik sistemler ve ÇELİKKUBBE unsurlarının da yer aldığı çok sayıda sistem sergiledi.

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, tatbikatın en dikkat çekici yerli unsurlarından biri olarak öne çıktı. KORKUT, parçacıklı mühimmat atma yeteneğiyle İHA'lar ve füzeler dahil modern hava tehditlerine karşı gece-gündüz etkili savunma sağladı.

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

MİLLİ SİSTEMLERDEN YÜKSEK PERFORMANS

EFES’te ASELSAN’ın elektronik harp koşullarına dayanıklı, yüksek güvenliğe sahip bir mesajlaşma, dosya aktarımı ve canlı görüntülü görüşme yazılımı olan ARTSoft MAESTRO da kullanıldı. ASELSAN’ın tatbikatta ACAR İHA Tespit Radarı, Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi MİLKED, Modernize Çekili Top, KALKAN Hava Savunma, SERHAT Havan Tespit Radarı, Elektro-Optik Hedefleme Podu ASELPOD, İHA Karşı Tedbir Sistemi İHTAR, ÇELİKKUBBE’nin kritik bileşenlerinden SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri olmak üzere otuzdan fazla sistemi görev aldı.

ASELSAN’ın sahada kullanılan çözümleri, birçok yabancı askeri heyet ve sektör temsilcisi tarafından yakından incelendi. ASELSAN’ın sahada kendini kanıtlayan teknolojileri, Türk savunma sanayiinin küresel rekabetteki yükselişinin somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Fenerbahçe’de büyük bir kriz daha Hepsini yollayabilirler Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Özgür Özel’den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:58:06. #.0.5#
SON DAKİKA: ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.