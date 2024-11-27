Asgari Ücreti Yüzde 61 Artırma Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asgari Ücreti Yüzde 61 Artırma Teklifi

Geniş Video İzle

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Arıkan, asgari ücrete en az yüzde 61 zam önerdi.

27.11.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında; "TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla, başlangıçta; alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir" dedi.

Hafta sonu yapılan Saadet Partisi kongresinde genel başkanlık görevini Temel Karamollaoğlu'ndan devralan Mahmut Arıkan, Saadet-Gelecek ortak grup toplantısına ilk kez genel başkan olarak katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, şunları söyledi:

"Bakınız bugün vicdanın sesi nedir biliyor musunuz? Mülakat sorunudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bir bakanlığa yakışmayan politikasıdır! Şunu bir önce netleştirelim:  Bir milletin onlarca yıl sonra nasıl olacağına, bugün verilen eğitimin kalitesi karar verir. Eğitim bir inşadır, geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Dindar nesil yetiştireceğiz diyenler, gençlerimizi ateizmin, deizmin, sosyal medya ve dijital ortamların karanlık dehlizlerine sürüklediler. Gelen her yeni bakan, yeni bir sistem denedi. Bu arada 22 yılda, tam 9 kez Milli Eğitim Bakanı değişti. Varın siz düşünün sistemin renkliliğini. Tabuta koydukları eğitimin üzerine son çivi olarak da 'mülakat zulmünü' çaktılar. Önce sistemi bozdular, Sonra okulları, sonra öğrencileri ve en sonunda son kale olarak öğretmenleri. 5 bin gencimizin hakkını mülakat diyerek gasp ettiler. Mülakat gibi mülakat diyerek hak yemeyi kanun haline getirdiler.

"Zenginin hissettiği enflasyon ile yoksulun maruz kaldığı enflasyon aynı değildir"

Özellikle bugünlerde kamuoyu, enflasyonla da çok ilgili olan asgari ücreti tartışmakta. Niye tartışılmasın ki? Bugün Türkiye'de 7 milyonu aşkın insanımız asgari ücretle çalışıyor! Dolayısıyla asgari ücret meselesi Türkiye'nin tamamını ilgilendiren kritik bir konudur. Asgari ücret konusunda iktidarın hiç güven vermeyen açıklamaları karşısında, asgari ücretliler heyecan ile açıklanacak rakamı bekliyor. Öncelikle şu ayrımı belirtmek istiyorum. Zenginin hissettiği enflasyon ile yoksulun maruz kaldığı enflasyon aynı değildir. TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla, başlangıçta; alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir. Ayrıca hiçbir ücretten kesinti yapılmamalı, brüt ücret ile net ücret arasında bir farklılık olmamalıdır. Ücret gelirlerinin tamamından vergi, SGK primi ve işveren işsizlik sigorta primleri gibi kesintiler kaldırılmalıdır. Bu teklifimiz hem gerçekçi ve hem uygulanabilir bir ücret politikasıdır. Bu teklifle hem alım gücü erimeyecek, hem de enflasyon tetiklenmeyecektir.

"İktidarın adalet konusundaki tek başarısı fiyakalı adalet sarayları"

Adalet mülkün, her şeyin emeli, güvencesidir. Adaletsizlik bir ülkenin başına gelebilecek, bir ülkeyi içten içe çürütebilecek en büyük sorundur. Ülkenin halini görüyorsunuz. Ceza ve infaz sistemi nasıl dökülüyor her gün medyadan izliyorsunuz. Çeteler, mafyalar, caniler, katiller, hırsızlar, gaspçılar sokaklarda terör estirmiyor mu? Cezaevleri artık sokaklardan daha güvenli diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Nafaka sorununu bile çözemedik. Bununla kalsa iyi. Bir de adaletin siyasallaşması sorunu var. Bugün birçok dosyanın hükmü mahkemelerde değil, siyasi parti binalarında alınıyor. İktidara yakınsanız, suç işleme özgürlüğüne sahipsiniz. Değilseniz Allah yardımcınız olsun. İktidarın adalet konusundaki tek başarısı fiyakalı adalet sarayları.

"Bunlara en güzel cevabı 'yeni nesil siyaset'le vereceğiz"

Kısacası bir iktidar düşünün ki, adında ne varsa içinde o yok. Dilinde ne varsa işinde o yok. Şimdi burada Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları üzerine konuştuk. Türkiye'de bir Ekonomik kriz var mı? Var. Türkiye'de tarımsal üretim bir sorun mu? Sorun. Sanayici faiz batığında da mı? Evet uçan kuşa borçlu. Adaleti artık başka şekilde başka yerler de aranıyor mu? Evet. İmralı ile DEM grubu görüşsün mü, görüşmesin mi? Bugün mü görüşsün, hafta sonu mu görüşsün? 'İmralı ile ittifak' yapılsın mı, yapılmasın mı? Sen iyi polis, ben kötü polis. Değerli kardeşlerim, müsterih olun, bunlara en güzel cevabı 'yeni nesil siyaset'le vereceğiz."

Asgari Ücreti Yüzde 61 Artırma Teklifi
Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücreti Yüzde 61 Artırma Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari Ücreti Yüzde 61 Artırma Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.