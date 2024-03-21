Aşık Veysel'i Anlatan Uluslararası Sempozyum Başladı - Son Dakika
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Aşık Veysel'i Anlatan Uluslararası Sempozyum Başladı

Aşık Veysel\'i Anlatan Uluslararası Sempozyum Başladı

Vefatının üzerinden 51 yıl geçen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anlatmak amacıyla düzenlenen '1. Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Aşıklık Geleneği Aşık Veysel' konulu uluslararası sempozyum Ankara'da başladı. Sempozyumun açılış programına Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Özbekistan, Kırgızistan ile Azerbaycan'daki bazı üniversitelerin yöneticileri, akademisyenler, aşıklar ve öğrenciler katıldı. Sempozyumda Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi ve konuşmalar yapıldı. Etkinlik, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.

21.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Vefatının üzerinden 51 yıl geçen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anlatmak amacıyla düzenlenen "1. Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Aşıklık Geleneği Aşık Veysel" konulu uluslararası sempozyum Ankara'da başladı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneğince üniversitenin Aşık Veysel Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılış programına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Özbekistan, Kırgızistan ile Azerbaycan'daki bazı üniversitelerin yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler, aşıklar ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile akademisyenlerin Aşık Veysel'in parçalarını seslendirdiği video gösterisinin ardından, öğrencilerden oluşan aşıkların, ellerine bağlama ve dudaklarının arasına da iğne koyarak atıştığı sempozyumda, İranlı küçük aşık Rezan Jahani de verdiği konserde Veysel'in eserlerini seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının çocukluk döneminde babasının elini tutarak, dedesinin mezarına gittiği günleri hatırlattığını söyledi.

Üniversite öğrencilerince hazırlanan video gösterisinde dedesinin eserlerini dinlerken duygulandığını ifade eden Şatıroğlu, "Aşık Veysel dün vardı, bugün var ve gençlerimizle, çocuklarımızla yarın da var olacak. Sözün değerinin kaybettiği, yüzün öne çıkarak değer kazandığı zamanlardan geçiyoruz. Oysa söz yüzden farklıdır, daha derindir ve birleştiricidir. Söz herkeste farklı bir renge bürünür. Dedem gözlerini kaybettikten sonra kendini doğanın kucağına bırakmış. Yani doğanın sesine kendini gömmüş ve doğanın sesi ile bedenini, bilincini eğitmiş. Aşık Veysel'in sözünün farkı, her yönden kendinde toplanan her bir sese, renk ve yüz vermesidir." diye konuştu.

"Aşık Veysel ile bütünleşen bazı hususlar var"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2010'da aldığı kararla "Uluslararası Nevruz Günü"nü kabul ettiğini anımsatarak, bütün insanlığın Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Oğuz, UNESCO'nun 2023'ü de Aşık Veysel yılı ilan ettiğini hatırlatarak, "Aşık Veysel ile bütünleşen bazı hususlar var. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı ve dostlar onu hatırlıyor. Yine ilahi tesadüf diyeyim. Onun vefat tarihi de 21 Mart. Aynı zamanda o bir şairdir. Yani 21 Mart BM ve UNESCO tarafından şiir günü olarak da ilan edildi. Bir başka gün daha var bununla birleşen, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Günü olarak da anılıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile Türkiye Beyazay Derneği temsilcisi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da yaptıkları konuşmada, katılımcılara ve paydaşlara teşekkür etti.

Panel ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve 5 ülkeden katılımcının yer aldığı sempozyum, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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