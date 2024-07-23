ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi

Geniş Video İzle

ASİM-SEN Genel Başkanı Özgür Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 baraj şartının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi paketine eklenmesine tepki gösterdi. Karaca, örgütlenme özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı kabul etmediklerini belirterek, düzenlemelerin dirençlerini arttırdığını ve yol yakınken dönülmesi gerektiğini söyledi.

23.07.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM- SEN) Genel Başkanı Özgür Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 baraj şartının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi paketine eklenmesine tepki gösterdi. Karaca, "Örgütlenme özgürlüğümüze yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu getirilmeye çalışılan engellemeler, sarı sendikalarındaki dağılmayı engellemek için getirilmeye çalışılan düzenlemeler bizi yıldırmak yerine perçinliyor, direncimizi arttırıyor, yol yakınken dönmek lazım" dedi.

Sendikaların Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemenin vergi paketine eklenmesine tepkileri sürüyor.

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM- SEN) Genel Başkanı Özgür Karaca, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu düzen daha önce iki kere denendi"

"Burada sadece kendi sendikam adına değil Şehit Gazi Birlik Sendikaları Konfederasyonu, Yurt Sendikaları Konfederasyonu, Büro Birlik Sen Konfederasyonu, Sağlık Emekçileri Sendikası gibi birçok bağımsız ve yerel sendikaları temsilen buradayım. Meclis'e bugün gelmesi beklenen vergi yasasında perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 03.30'da verilmiş olan önerge nedeniyle buradayız. İktidar partisi ve MHP milletvekillerinin verdiği bir önerge ile kamu görevlileri sendikalarının üyesi olduğu sendikalara yüzde 1 adı altında bir baraj uygulaması getirilmeye çalışılıyor. Üye sayısı yüzde 1'in altında olan sendika üyelerinin toplu sözleşme prim almalarının engelleneceği bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Bu düzen daha önce iki kere denendi. 2020 yılında toplu sözleşmeye konularak yüzde 1 baraj getirildi ve bu sendikalarımız tarafından Danıştay'a taşındı. Danıştay, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu, kamu çalışanları arasında ayrımcılığa neden olduğunu tespit ederek iptal etti ama bununla yetinmediler. Daha sonra bir kanun maddesi haline getirerek ve yüzde 2 barajı koyarak Meclis gündemine getirdiler.

"Yol yakınken bu düzenlemeden dönmek lazım"

Bu kanunu CHP, Anayasa Mahkkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de bir yıllık görüşme sonucunda 5 Mart 2024 tarihinde yayınlanan karar ile getirilmek istenen barajın örgütlenme özgürlüğüne bir darbe olduğunu, kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapılamayacağına dair net bir ifade ile kanun maddesini iptal etti. Yine yetinmediler bu sefer de vergi yasası içinde bir madde haline getirerek bu sefer yüzde 1'e getirerek ama baraj uygulamasını koruyarak ve kamu çalışanları arasında yine ayrımcılık ortaya koyarak yeniden getirdiler. Komisyondan geçti, Meclis Genel Kurulu'na bugün gelmesini bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda bunun halledilmesini bekliyoruz. Bunu tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde, sadece sendikaya üye olanlar değil sendikaya üye olamayan polisler, infaz koruma memurları, yargı mensupları gibi zaten istese de sendikaya üye olamadığı için bu haktan faydalanamayan tüm kamu çalışanlarına verilecek şekilde bir düzenleme yapılmasını istiyoruz Meclis'ten. Yapılmaması durumunda AYM'nin kararı çok yeni. Bir kez daha iptal olmaması mümkün görünmüyor. Böyle olduğunda yasa maddesi iptal olduğu için daha önce belli bir süre de olsa bu haktan yararlanmış olan diğer kamu çalışanları da bu haktan faydalanamaz görünüyorlar, içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Örgütlenme özgürlüğümüze yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Bu getirilmeye çalışılan engellemeler, sarı sendikalarındaki dağılmayı engellemek için getirilmeye çalışılan düzenlemeler bizi yıldırmak yerine perçinliyor, direncimizi arttırıyor. O yüzden yol yakınken dönmek lazım."

ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement