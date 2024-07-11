Aşırı Sağcı Partilerin Kurduğu Yeni Grup Avrupa Parlamentosunda Oluşturuldu - Son Dakika
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Aşırı Sağcı Partilerin Kurduğu Yeni Grup Avrupa Parlamentosunda Oluşturuldu

Avrupa Parlamentosunda (AP) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başını çektiği 'Avrupa'nın İslamlaşması, göç ve Yeşil Anlaşma karşıtı' yeni grup 25 milletvekiliyle kuruldu. AfD'nin AP delegasyonu başkanı Rene Aust'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, grup kurulması için ortakların bulunduğu belirtilerek, 'Genç bir AfD olarak kendi parlamento grubumuzu kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz.' ifadesini kullandı.

11.07.2024 12:39
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Avrupa Parlamentosunda (AP) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başını çektiği "Avrupa'nın İslamlaşması, göç ve Yeşil Anlaşma karşıtı" yeni grup 25 milletvekiliyle kuruldu.

AfD'nin AP delegasyonu başkanı Rene Aust'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, grup kurulması için ortakların bulunduğu belirtilerek, "Genç bir AfD olarak kendi parlamento grubumuzu kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin "acilen siyasi bir dönüşüme" ihtiyacı olduğunu savunan Aust, "Yeni parlamento grubumuz bu siyasi dönüşümü başlatacaktır." mesajını paylaştı.

Çekya basınında çıkan haberlere göre ise aşırı sağcı Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) lideri Tomio Okamura, başkent Prag'da düzenlediği basın toplantısında, AfD ile "Egemen Ulusların Avrupası" (Europe of Sovereign Nations) isimli ittifak kurduklarını teyit etti.

İttifakın AB'nin iklim politikalarını oluşturduğu Yeşil Anlaşma'ya, göçe ve Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı mücadele edeceğini ifade eden Okamura, " Brüksel'in yetkilerinin ulusal düzeye geri dönmesini istiyoruz." dedi.

AfD 14 sandalye ile ittifakın itici gücü olurken, onları üçer milletvekiliyle Polonya Konfederasyon Partisi ve Bulgaristan Diriliş Partisi (Vazrazhdane) takip ediyor.

İttifakta yer alan diğer aşırı sağcı partiler arasında ise Fransız Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi, Slovak Republika Hareketi, Macar "Vatan Hareketimiz", Litvanyalı Halk ve Adalet Birliği Partisi yer alıyor.

Gelecek günlerde ittifaka AP'de hiçbir gruba mensup olmayan aşırı sağcı milletvekillerinin de katılabileceği belirtiliyor.

Egemen Ulusların Avrupası, AP'de siyasi grup kurulması için gereken "7 farklı ülkeden en az 23 milletvekili" koşulunu sağlayarak resmen kurulmuş olsa da 25 sandalyeye sahip ittifakın Parlamento'daki varlığını sürdürmesi pamuk ipliğine bağlı.

AP'de bir önceki dönem faaliyet gösteren aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu seçimler öncesinde, AfD mensubu Maximilian Krah'ın bir röportajında, nasyonal sosyalizm döneminde Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun tüm üyelerinin suçlu olmadığını söylemesi üzerine partiyi ihraç etmişti.

Röportajda "SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim." ifadesini kullanan Krah, AfD yönetimi tarafından da listeden çıkarılmış ve AP'ye gönderilmeyeceği açıklanmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan Avrupa'nın Vatanseverleri de AfD'li milletvekilinin tepki çeken söylemleri nedeniyle partiyi gruba dahil etmemişti.

Kaynak: AA

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